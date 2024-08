Šeško in Kampl ligaško sezono začela z zmago

Kevin Kampl je tekmo začel in odigral do konca, Benjamin Šeško je iz igre odšel v 74. minuti, za uvodno zmago pa sta se morala s soigralci kar potruditi. Edini gol je po podaji Šeška dosegel Antonio Nusa v 59. minuti, Leipzig pa je v zadnjih minutah igral brez kapetana Willyja Orbana , ki je po prekršku v 85. minuti dobil rdeči karton. Bochum številčne prednosti ni izkoristil in Leipzig je dosegel tesno zmago.

Po preobratu pa so izgubili nogometaši Stuttgarta, lani drugi za prvakom Bayerjem. Proti Freiburgu so sicer dobro začeli, Ermedin Demirović je poskrbel za vodstvo že v drugi minuti, toda Lukas Kübler je izenačil še v prvem delu, v nadaljevanju pa sta Ritsu Doan in Kübler v razmaku sedmih minut zadela dvakrat in zmaga je ostala v Freiburgu.

Prvi hat-trick v novi sezoni Bundeslige je dosegel Andrej Kramarić, ki je poskrbel za vse tri gole Hoffenheima. Ta je novinca v ligi Holstein Kiel premagal s 3:2, po zanesljivem vodstvu z 2:0 in 3:1 je ob koncu za nekaj razburjenja poskrbel Shuto Machino z znižanjem na 2:3, a novinec med elito bo na prvo točko moral še počakati.