Nogomet
Zgodba se razvija

United vodi po zadetku Casemira, Šeško zaenkrat brez priložnosti 1:0*

Manchester, 27. 04. 2026 21.14 pred eno minuto 1 min branja 0

Lu.M
Benjamin Šeško

Nogometaši Manchester Uniteda na tekmi 34. kroga angleške Premier lige lovijo tri točke proti Brentfordu. Z morebitno zmago pred domačimi navijači bi si rdeči vragi bolj kot ne zagotovili vozovnico za prestižno Ligo prvakov v naslednji sezoni. Trener domačih Michael Carrick bo v napadu znova računal na Benjamina Šeška, Slovenec tako že tretjo zaporedno tekmo začenja od prve minute. Trenutni izid je 1:0.

Rdeči vragi trenutno zasedajo tretje mesto v domačem prvenstvu, osem točk pred šestim mestom, ki potencialno ne vodi v najelitnejše evropsko tekmovanje. Z zmago proti Brentfordu bi še učvrstili svojo ligaško pozicijo, bolj kot ne pa bi si zagotovili mesto med evropsko elito v naslednji sezoni. Svojo računico imajo tudi gostje, ki se še vedno krčevito borijo za zadnja evropska mesta, ki pripadajo angleškim klubom.

Med prvih enajst se je znova znašel Benjamin Šeško. Slovenski napadalec bo tako že na tretji zaporedni tekmi začel od prve minute. Zadnji zadetek v dresu Uniteda je Radečan zabil pri domači zmagi proti Aston Villi 15. marca.

'To bo obračun najboljših ekip na svetu ta hip'

bibaleze
Portal
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Kako prekiniti nezdrave vzorce v družini
Kako prekiniti nezdrave vzorce v družini
Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?
Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?
zadovoljna
Portal
Zaradi starostne razlike je skušal prekiniti razmerje, nato pa ...
Dnevni horoskop: Bike čaka čudovit dan, vodnarji so polni idej
Dnevni horoskop: Bike čaka čudovit dan, vodnarji so polni idej
Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk
Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk
4 opozorilni znaki, da je vaš salon za nohte nevaren
4 opozorilni znaki, da je vaš salon za nohte nevaren
vizita
Portal
Zakaj voda z limono ni čudežna, ampak ima vseeno lahko pozitivne učinke na telo
Gastroenterologi pravijo, da je to najslabša hrana za zdravje črevesja
Gastroenterologi pravijo, da je to najslabša hrana za zdravje črevesja
Otekanje nog po hrani: najpogostejši vzroki in kdaj je čas za skrb
Otekanje nog po hrani: najpogostejši vzroki in kdaj je čas za skrb
Zakaj več gibanja včasih ne pomeni več energije
Zakaj več gibanja včasih ne pomeni več energije
cekin
Portal
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Umrl, nato zadel 700.000 evrov: kdo dobi denar?
Umrl, nato zadel 700.000 evrov: kdo dobi denar?
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
moskisvet
Portal
Obline bivše odbojkarice navdušile internet: "obseden sem s tabo"
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
dominvrt
Portal
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
okusno
Portal
Ta trik spremeni navadno pijačo v popolno poletno osvežitev
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Boljša kot palačinke: hitra sladica z jagodami za sladek pomladni užitek!
Boljša kot palačinke: hitra sladica z jagodami za sladek pomladni užitek!
voyo
Portal
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
