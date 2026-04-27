United vodi po zadetku Casemira, Šeško zaenkrat brez priložnosti 1:0*

Rdeči vragi trenutno zasedajo tretje mesto v domačem prvenstvu, osem točk pred šestim mestom, ki potencialno ne vodi v najelitnejše evropsko tekmovanje. Z zmago proti Brentfordu bi še učvrstili svojo ligaško pozicijo, bolj kot ne pa bi si zagotovili mesto med evropsko elito v naslednji sezoni. Svojo računico imajo tudi gostje, ki se še vedno krčevito borijo za zadnja evropska mesta, ki pripadajo angleškim klubom.

Med prvih enajst se je znova znašel Benjamin Šeško. Slovenski napadalec bo tako že na tretji zaporedni tekmi začel od prve minute. Zadnji zadetek v dresu Uniteda je Radečan zabil pri domači zmagi proti Aston Villi 15. marca.