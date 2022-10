Benjamin Šeško tudi eden izmed 'Čudežnih dečkov'

Nagrado Zlati deček, ki pripada najboljšemu mlademu oziroma perspektivnemu nogometašu, podeljujejo evropski športni novinarji. V finalnem izboru za koledarsko leto 2022 je 20 najboljših mladih nogometašev, ki so mlajši od 21 let in igrajo v najboljših evropskih ligah. Med njimi je tudi slovenski nogometaš Benjamin Šeško. Devetnajstletni Radečan je član avstrijskega Salzburga, je pa že znano, da bo naslednji klub na njegovi karierni poti nemški Leipzig.

Na finalnem seznamu igralcev v tem izboru, ki se jih je prijel vzdevek "Čudežni dečki", so poleg Šeška še Karim Adeyemi, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fabio Carvalho, Ansu Fati, Gavi, Degnand Gnonto, Ryan Gravenberch, Joško Gvardiol, Fabio Miretti, Nico Gonzalez, Jamal Musiala, Nuno Mendes, Pedri, Giorgio Scalvini, Antonio Silva, Destiny Udogie, Nicola Zalewski in Mathys Tel.

Lani je nagrado dobil Pedri, ki je tudi tokrat na seznamu, pred tem pa je v zadnjih letih šla nagrada v roke Kyliana Mbappeja, Mathijsa de Ligta, Joaa Felixa in Erlinga Haalanda. Prvi je nagrado leta 2003 dobil Nizozemec Rafael van der Vaart, med dobitniki pa je bil leta 2005 recimo tudi argentinski zvezdnik Leo Messi.