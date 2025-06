Šeško izpustil reprezentančni trening, Oblak vadil v fitnesu

"Ni težko priti na Brdo po koncu sezone. Vedno je lepo. Je pa resen pristop do teh tekem. Smo zgradili nekakšno miselnost v reprezentanci, da prijateljskih tekem za nas ni in gremo na vsaki tekmo po zmago," je pred treningom dejal branilec Vanja Drkušić. Poudaril je, da delajo na stvareh, ki jih bodo na koncu naredile boljše kot posameznike in kot ekipo. "Zelo je dobrodošlo, da je bilo tudi več časa za treninge," je dodal in nadaljeval, da bo na obeh obračunih šlo na nož, tako da se je treba resno pripraviti. "Vsi pa tudi že čakamo poln stadion v Celju."

Član Zenita iz Sankt Peterburga, kjer si je priigral mesto v prvi postavi, je tudi poudaril, da so vsi prišli pripravljeni po velikem številu tekem skozi sezono. "Super je to, da smo se dobili malo prej, saj je res dobro ozračje, pogrešali smo se, dobro se imamo. Vsi pa smo zavestno vstopili v to akcijo, na koncu je največje darilo to, da sploh počnemo to, kar imamo radi," je zaključil Drkušić.