Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

'Šeško je boljši, kot si mnogi mislijo, prišel bo na svoj račun'

Manchester, 14. 11. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V.
Komentarji
0

Slovenski napadalec Benjamin Šeško je bil, odkar se je preselil na Old Trafford, deležen kritik. Zdaj je svoje mnenje podal legendarni Wayne Rooney, ki verjame, da bo Šeško v prihodnosti uspešen in da s svojim pristopom že zdaj dela svoje soigralce boljše.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško FOTO: Profimedia

Benjamin Šeško, ki je bil poleti sicer tudi tarča Newcastla, se je avgusta odločil za prestop v Manchester United v poslu, vrednem 76,5 milijona evrov. Šeško je bil tretja velika okrepitev v napadu po prihodu Matheusa Cunhe iz Wolvesov in Bryana Mbeuma iz Brentforda. 

A za zdaj Slovenec ni izpolnil pričakovanj – v 12 tekmah je zadel le dvakrat, preden se je konec tedna na tekmi proti Tottenhamu poškodoval. Zaradi poškodbe kolena bo tako več tednov odsoten z igrišča, je poročal britanski časnik The Times, izpustil pa bo tudi odločilni tekmi slovenske izbrane vrste v lovu na preboj na svetovno prvenstvo 2026.

Preberi še Janža: Če bomo 'jedli travo', bodo tri točke naše

Zaradi skromnega strelskega izkupička je bil deležen kritik, toda legendarni napadalec Uniteda Wayne Rooney meni, da bo slovenski napadalec slej ko prej eksplodiral – obenem pa že zdaj močno pomaga ekipi s svojo delovno vnemo in gibanjem. 

Wayne Rooney
Wayne Rooney FOTO: AP

"Preživlja nekoliko težje obdobje, kar se tiče doseganja golov. Vratar zdaj pogosteje igra direktno nanj, kar mu ustreza. Vidimo, da se lahko kosa s tekmeci, da zna bolje zadržati žogo kot (Rasmus) Hojlund. Ko gre žoga proti njemu, vidimo, kako Mbeumo, Cunha in (Mason) Mount vtekajo v prostor za njim," je v oddaji Overlap Fan Debate dejal Rooney.

Ob tem je nadaljeval: "Ker vedo, da se bo boril, da bo podal z glavo ali žogo zadržal. Mislim, da je boljši, kot si mnogi mislijo, a vseeno mora večkrat prevzeti žogo, jo oddati, se podati v kazenski prostor in čakati priložnosti. Po mojem je v redu in bo še prišel na svoj račun."

nogomet manchester united šeško rooney
Naslednji članek

Rdeči karton Ronalda dodatno zaznamoval poraz Portugalcev proti Ircem

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330