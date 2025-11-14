'Šeško je boljši, kot si mnogi mislijo, prišel bo na svoj račun'

Benjamin Šeško, ki je bil poleti sicer tudi tarča Newcastla, se je avgusta odločil za prestop v Manchester United v poslu, vrednem 76,5 milijona evrov. Šeško je bil tretja velika okrepitev v napadu po prihodu Matheusa Cunhe iz Wolvesov in Bryana Mbeuma iz Brentforda.
A za zdaj Slovenec ni izpolnil pričakovanj – v 12 tekmah je zadel le dvakrat, preden se je konec tedna na tekmi proti Tottenhamu poškodoval. Zaradi poškodbe kolena bo tako več tednov odsoten z igrišča, je poročal britanski časnik The Times, izpustil pa bo tudi odločilni tekmi slovenske izbrane vrste v lovu na preboj na svetovno prvenstvo 2026.
Zaradi skromnega strelskega izkupička je bil deležen kritik, toda legendarni napadalec Uniteda Wayne Rooney meni, da bo slovenski napadalec slej ko prej eksplodiral – obenem pa že zdaj močno pomaga ekipi s svojo delovno vnemo in gibanjem.
"Preživlja nekoliko težje obdobje, kar se tiče doseganja golov. Vratar zdaj pogosteje igra direktno nanj, kar mu ustreza. Vidimo, da se lahko kosa s tekmeci, da zna bolje zadržati žogo kot (Rasmus) Hojlund. Ko gre žoga proti njemu, vidimo, kako Mbeumo, Cunha in (Mason) Mount vtekajo v prostor za njim," je v oddaji Overlap Fan Debate dejal Rooney.
Ob tem je nadaljeval: "Ker vedo, da se bo boril, da bo podal z glavo ali žogo zadržal. Mislim, da je boljši, kot si mnogi mislijo, a vseeno mora večkrat prevzeti žogo, jo oddati, se podati v kazenski prostor in čakati priložnosti. Po mojem je v redu in bo še prišel na svoj račun."
