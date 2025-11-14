'Šeško je boljši, kot si mnogi mislijo, prišel bo na svoj račun'

Benjamin Šeško, ki je bil poleti sicer tudi tarča Newcastla, se je avgusta odločil za prestop v Manchester United v poslu, vrednem 76,5 milijona evrov. Šeško je bil tretja velika okrepitev v napadu po prihodu Matheusa Cunhe iz Wolvesov in Bryana Mbeuma iz Brentforda.

A za zdaj Slovenec ni izpolnil pričakovanj – v 12 tekmah je zadel le dvakrat, preden se je konec tedna na tekmi proti Tottenhamu poškodoval. Zaradi poškodbe kolena bo tako več tednov odsoten z igrišča, je poročal britanski časnik The Times, izpustil pa bo tudi odločilni tekmi slovenske izbrane vrste v lovu na preboj na svetovno prvenstvo 2026.