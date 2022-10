Šeško je na skrajšanem seznamu kandidatov za nagrado Golden Boy

Že 15. junija je bil objavljen seznam stotih nominirancev, ki se je iz meseca v mesec krčil. Sredi julija jih je ostalo 80, mesec kasneje 60 in pred 15. septembrom le še 40. Najbolj nadarjen slovenski nogometaš je preživel tudi zadnji rez in se zdaj nahaja med 20 najboljšimi mladimi igralci na svetu po mnenju italijanskega časnika. Še bolj zanimivo je dejstvo, da se je Šeško v zadnji rundi glasovanja nahajal na tretjem mestu za igralcem Bayerna iz Münchna Jamalom Musialo (32,2 odstotka glasov) in Benficinim Antoniom Silvo (16,5 odstotka glasov). Šeško je prejel 10,6 odstotka glasov. Več kot, na primer, njegov nekdanji soigralec pri Salzburgu Karim Adeyemi (3,4 odstotka) in trenutno zelo zaželen talent iz Borussie Jude Bellingham (3 odstotki).