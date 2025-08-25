Svetli način
Nogomet

'Šeško je v Amorimovem taktičnem kaosu videti izolirano in neučinkovito'

Manchester, 25. 08. 2025 10.12

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V.
Komentarji
22

Nogometaši Manchester Uniteda so se po vsega dveh odigranih kolih domačega državnega prvenstva znašli pod hudim plazom kritik vselej neizprosne otoške javnosti. Zgolj ena osvojena točka v dveh tekmah nakazuje na še eno zavoženo sezono, še bolj skrb vzbujajoče pa je dejstvo, da se poletne napadalne akvizicije nikakor ne znajdejo v sistemu portugalskega strokovnjaka Rubena Amorima.

Še najbolj neprizanesljivi so domači mediji prav do mladega portugalskega strokovnjaka na klopi rdečih vragov. Ruben Amorim jih očitno (še) ni prepričal, da je zmožen voditi tako močno nogometno blagovno znamko, kot je Manchester United.

Osvojena točka na tekmi proti londonskemu Fulhamu, in še to po doseženem avtogolu tekmeca, je že prižgala vse alarme pri vselej kritični otoški javnosti. "V taktičnem kaosu Rubena Amorima je Benjamin Šeško videti povsem izolirano in neučinkovito. Prav na primeru odličnega slovenskega napadalca se jasno vidi, da Portugalec nima jasne ideje, kako vključiti drage poletne napadalne akvizicije v svoj strateški načrt. To se vleče še iz lanske sezone, navijači in javnost pa so vse bolj nestrpni," so po bledi predstavi proti Fulhamu in prvi osvojeni točki Uniteda (1:1) v novi sezoni domače Premier league začeli daljši zapis pri uglednem Guardianu.

Benjamin Šeško je po mnenju ostrih birtanskih medijev vsaj na začetku nove sezone premier lige "žrtev" taktičnega kaosa portugalskega stratega Rubena Amorima.
Benjamin Šeško je po mnenju ostrih birtanskih medijev vsaj na začetku nove sezone premier lige "žrtev" taktičnega kaosa portugalskega stratega Rubena Amorima. FOTO: Profimedia

Čeprav je večina britanskih medijev v svojih zapisih dokaj prizanesljiva do 22-letnega Radečana, pa je več kot jasno, da bo Šeško moral čim prej začeti dosegati zadetke, sicer se bo hitro znašel na tnalu. "Slovenec se nahaja v zelo nehvaležnem položaju. Po eni strani je na Old Trafford prispel kot velika okrepitev in obenem kot veliko upanje za boljši jutri padlega velikana angleškega in evropskega nogometa, spet po drugi pa je bil vržen kot nek poskusni zajček v Amorimov taktični eksperiment, ki se že na začetku letošnje sezone očitno ne obnese. Že sam podatek, da so proti Arsenalu in Fulhamu nogometaši Uniteda skupaj uspeli doseči gol zahvaljujoč avtogolu tekmeca, dovolj zgovorno priča o taktični zmedi portugalskega trenerja," so nadaljevali pri Guardianu.

"Benjamin Šeško je videti izolirano in neučinkovito," poudarjajo britanski mediji.
"Benjamin Šeško je videti izolirano in neučinkovito," poudarjajo britanski mediji. FOTO: X

BBC: "Šeško je naredil, kar je lahko."

Pri še enem slovitem britanskem mediju, BBC-ju, so stopili v bran novincu v ligi, ki po njihovih besedah potrebuje še nekaj časa, da se prilagodi na zelo visoke zahteve premier lige.

"Šeško je bil na obeh uvodnih tekmah vržen v boj brez jasnega taktičnega načrta oziroma ideje. In to je pri vsej stvari najbolj pereče. Kako iz mladega in nadarjenega nogometaša izvleči tisto najboljše, bo moral Amorim ugotoviti čim prej," so uvodoma zapisali na spletni strani BBC-ja in dodali:

"Benjamin Šeško je v danem trenutku in razmerah naredil, kar je lahko. V dobrih 40 minutah igre je imel eno lepo potezo, ostalo je bilo za pozabo. Videti je, da se še vedno privaja na novo klubsko okolje, ki je precej zahtevnejše od tistega, kar je bil vajen v bundesligi. Bil je odrezan od igre in daleč od žoge." 

nogomet premier league manchester united benjmin šeško mediji kritike
KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
turkiz
25. 08. 2025 12.12
Fernandez zelo slabo igra. Dokler bo on MU nima prihodnosti..
ODGOVORI
0 0
bohinj je zakon
25. 08. 2025 12.10
Še en zgubljeni med rdečimi vragi. Najbolj zgubljeni. Drugi vsaj migajo in pridejo do žoge.
ODGOVORI
0 0
Gregib
25. 08. 2025 12.10
Naj greta s Hojlundom na per, da mu danec lepo, počasi razloži, kako oslarijo je naredil, da se je odločil priklopiti pokopališču mladih talentov...
ODGOVORI
0 0
pravica1
25. 08. 2025 12.05
+1
Ce sploh ni dobil nobene zoge, igrali so okoli njega, namesto z njim
ODGOVORI
1 0
Uporabnik1543318
25. 08. 2025 12.00
+0
Želim, da mu uspe, vendar bo moral znižati ego.
ODGOVORI
2 2
supplement
25. 08. 2025 12.11
tu se sploh ne gre za ego,to je tvoje mišljenje,in ti nimaš pojma kar se tiče fudbala in egota.
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
25. 08. 2025 11.59
+2
Dokler ta klub ne porihta sredine je vse brez veze.
ODGOVORI
2 0
wsharky
25. 08. 2025 11.58
+3
Benjamin bi bil prava okrepitev za nk-bezigrad, ne pa za angleško ligo, tam nima za burek
ODGOVORI
4 1
supplement
25. 08. 2025 12.10
važno da maš ti za burek,in to je vse kar maš????
ODGOVORI
0 0
JOSEPH HAYDN
25. 08. 2025 11.50
+3
Enako kot Hojlund, dejansko sta s Šeškom na istem nivoju... Samo Danec ni zvezda in kao on kriv, ker ne zadeva
ODGOVORI
3 0
supplement
25. 08. 2025 11.44
+2
tam manjka en LUKA MODRIČ da spusti kakšno žogo po sredini
ODGOVORI
2 0
supplement
25. 08. 2025 11.42
+1
kako se bo pokazal če se igajo ševice z golmanom nobene podaje špici. podajajo si žogo levo desno in po 10 podajah spustijo golmanu. Povejte kako naj se Šeško pokaže .
ODGOVORI
2 1
cripstoned
25. 08. 2025 11.42
+4
Sredina je problem..šeško,cunga in mbeumo so top napadalci ampak pač nimajo podpore...
ODGOVORI
4 0
Legolas99
25. 08. 2025 11.37
+1
Ja ja,ni več Fergusona da bi jim čevlje metal v glavo....
ODGOVORI
1 0
Maribor?an 1
25. 08. 2025 11.37
+2
Ne dobi niti ene žoge in tako so ga izolirali drugače je igračina
ODGOVORI
3 1
mitja999
25. 08. 2025 11.35
+1
Ta članek ni bil napisan s strani nogometnega poznavalca. Pišete dramo kjer je ni
ODGOVORI
1 0
turkiz
25. 08. 2025 11.35
+0
Manchestru manjka Žan Karničnik. Po mojem mnenje eden najboljših osrednjih branilcev ali če hočeti zadnji vezni igralec. Boljši je od vseh osrednjih branilcev v MU in boljši od večine v premeier ligi...vrhunska kvaliteta,čudno, da ga v Angliji še niso opazili izgleda,da ima zanič zastopnika. Vzame naj Šeškovega....drugače pa ja MU nima globine in prodora čez sredino,da bi bili napadalci in vključno Šeško učinkoviti...tu pa je Žan zakon....
ODGOVORI
1 1
Malek
25. 08. 2025 11.42
-1
Ti pa si humorist, Karničnik najboljsi osrednji branilec🤣🤣🤣🤣🤣🤣On sploh nebi smel bit v reprezentanci, taka luknja je, no, pa saj ni edini. Zelo slab nogometaš.
ODGOVORI
1 2
Spletko
25. 08. 2025 12.08
+1
Kaj pa ti bluziš? Karničnik mogoče ni ravno na nivoju za premier league, med Slovenci pa je zagotovo eden najboljših in si vpoklic v reprezentanco definitivno zasluži.
ODGOVORI
1 0
turkiz
25. 08. 2025 12.10
+1
Malek malo poglej posnetke, Celje vse premagje in kako. Malo poglej igro Žana pa boš videl,da gredo vse akcije preko njeg. ...
ODGOVORI
1 0
