'Šeško je v Amorimovem taktičnem kaosu videti izolirano in neučinkovito'

Nogometaši Manchester Uniteda so se po vsega dveh odigranih kolih domačega državnega prvenstva znašli pod hudim plazom kritik vselej neizprosne otoške javnosti. Zgolj ena osvojena točka v dveh tekmah nakazuje na še eno zavoženo sezono, še bolj skrb vzbujajoče pa je dejstvo, da se poletne napadalne akvizicije nikakor ne znajdejo v sistemu portugalskega strokovnjaka Rubena Amorima.

Še najbolj neprizanesljivi so domači mediji prav do mladega portugalskega strokovnjaka na klopi rdečih vragov. Ruben Amorim jih očitno (še) ni prepričal, da je zmožen voditi tako močno nogometno blagovno znamko, kot je Manchester United. Osvojena točka na tekmi proti londonskemu Fulhamu, in še to po doseženem avtogolu tekmeca, je že prižgala vse alarme pri vselej kritični otoški javnosti. "V taktičnem kaosu Rubena Amorima je Benjamin Šeško videti povsem izolirano in neučinkovito. Prav na primeru odličnega slovenskega napadalca se jasno vidi, da Portugalec nima jasne ideje, kako vključiti drage poletne napadalne akvizicije v svoj strateški načrt. To se vleče še iz lanske sezone, navijači in javnost pa so vse bolj nestrpni," so po bledi predstavi proti Fulhamu in prvi osvojeni točki Uniteda (1:1) v novi sezoni domače Premier league začeli daljši zapis pri uglednem Guardianu.

Benjamin Šeško je po mnenju ostrih birtanskih medijev vsaj na začetku nove sezone premier lige "žrtev" taktičnega kaosa portugalskega stratega Rubena Amorima. FOTO: Profimedia icon-expand

Čeprav je večina britanskih medijev v svojih zapisih dokaj prizanesljiva do 22-letnega Radečana, pa je več kot jasno, da bo Šeško moral čim prej začeti dosegati zadetke, sicer se bo hitro znašel na tnalu. "Slovenec se nahaja v zelo nehvaležnem položaju. Po eni strani je na Old Trafford prispel kot velika okrepitev in obenem kot veliko upanje za boljši jutri padlega velikana angleškega in evropskega nogometa, spet po drugi pa je bil vržen kot nek poskusni zajček v Amorimov taktični eksperiment, ki se že na začetku letošnje sezone očitno ne obnese. Že sam podatek, da so proti Arsenalu in Fulhamu nogometaši Uniteda skupaj uspeli doseči gol zahvaljujoč avtogolu tekmeca, dovolj zgovorno priča o taktični zmedi portugalskega trenerja," so nadaljevali pri Guardianu.

"Benjamin Šeško je videti izolirano in neučinkovito," poudarjajo britanski mediji. FOTO: X icon-expand

BBC: "Šeško je naredil, kar je lahko."

Pri še enem slovitem britanskem mediju, BBC-ju, so stopili v bran novincu v ligi, ki po njihovih besedah potrebuje še nekaj časa, da se prilagodi na zelo visoke zahteve premier lige. "Šeško je bil na obeh uvodnih tekmah vržen v boj brez jasnega taktičnega načrta oziroma ideje. In to je pri vsej stvari najbolj pereče. Kako iz mladega in nadarjenega nogometaša izvleči tisto najboljše, bo moral Amorim ugotoviti čim prej," so uvodoma zapisali na spletni strani BBC-ja in dodali: "Benjamin Šeško je v danem trenutku in razmerah naredil, kar je lahko. V dobrih 40 minutah igre je imel eno lepo potezo, ostalo je bilo za pozabo. Videti je, da se še vedno privaja na novo klubsko okolje, ki je precej zahtevnejše od tistega, kar je bil vajen v bundesligi. Bil je odrezan od igre in daleč od žoge."