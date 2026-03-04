Naslovnica
Nogomet

Šeško kljub skromni minutaži letos kralj Otoka

Manchester, 04. 03. 2026 13.45 pred 8 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Šeško THUMB

Benjamin Šeško je v letošnjem koledarskem letu zaigral na osmih od devetih tekem Manchester Uniteda v angleškem prvenstvu in dosegel kar šest zadetkov. V tem pogledu je pred vsemi nogometaši Premier lige, ta podatek pa je še veliko bolj spektakularen zato, ker so ostali napadalci velikanov odigrali veliko več minut.

Vseh šest zadetkov slovenskega napadalca je bilo za rdeče vrage izjemnega pomena. Ob januarskem remiju z 2:2 proti Burnleyju je dosegel oba gola, strelski pohod pa nadaljeval v mesecu februarju. Fulhamu je v 94. minuti zabil za zmago s 3:2, na gostovanju pri West Hamu pa Manchester Unitedu točko priboril v 96. minuti. Sledilo je gostovanje pri Evertonu, kjer je dosegel edini zadetek na tekmi, na obračunu s Crystal Palaceom pa se je ob zmagi z 2:1 podpisal pod zadnji gol na obračunu.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško
FOTO: Profimedia

Benjamin Šeško je bil del začetne enajsterice le na tretjini obračunov, preostali napadalci angleških velikanov pa so veliko večino tekem začeli od prve minute. Najbližje šestim golom Slovenca v letu 2026 sta Viktor Gyokeres (Arsenal) in Joao Pedro (Chelsea) s petimi, najučinkovitejši poletni prišlek Liverpoola Hugo Ekitike in prvi zvezdnik Manchester Cityja Erling Haaland pa sta letos dosegla po tri zadetke.

Benjamin Šeško - Erling Haaland: statistična primerjava v letu 2026
Benjamin Šeško - Erling Haaland: statistična primerjava v letu 2026
FOTO: Sofascore.com

Haaland je predvsem slabo odprl leto in v januarju na petih ligaških tekmah dosegel le en zadetek. V februarju je svoj izkupiček podvojil, tako da je zdaj pri treh golih. Kot že rečeno je, tako kot zgoraj našteti napadalci, odigral veliko več minut kot Šeško. Ta v povprečju letos zabije na vsakih 58 minut, Haaland pa za zadetek porabi 227 minut.

Norveški zvezdnik na zadnji tekmi Premier lige zaradi poškodbe ni igral, pod vprašajem pa je tudi za sredino domačo tekmo proti Nottinghamu. Sinje modre nato v soboto čaka tekma osmine finala FA pokala proti Newcastlu, čez natanko en teden pa bodo na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov, ki si jo boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, gostovali pri Real Madridu, za katerega skoraj zagotovo ne bo zaigral Kylian Mbappe.

nogomet premier liga benjamin šeško erling haaland

