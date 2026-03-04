Šeško kljub skromni minutaži letos kralj Otoka

Vseh šest zadetkov slovenskega napadalca je bilo za rdeče vrage izjemnega pomena. Ob januarskem remiju z 2:2 proti Burnleyju je dosegel oba gola, strelski pohod pa nadaljeval v mesecu februarju. Fulhamu je v 94. minuti zabil za zmago s 3:2, na gostovanju pri West Hamu pa Manchester Unitedu točko priboril v 96. minuti. Sledilo je gostovanje pri Evertonu, kjer je dosegel edini zadetek na tekmi, na obračunu s Crystal Palaceom pa se je ob zmagi z 2:1 podpisal pod zadnji gol na obračunu.

Benjamin Šeško je bil del začetne enajsterice le na tretjini obračunov, preostali napadalci angleških velikanov pa so veliko večino tekem začeli od prve minute. Najbližje šestim golom Slovenca v letu 2026 sta Viktor Gyokeres (Arsenal) in Joao Pedro (Chelsea) s petimi, najučinkovitejši poletni prišlek Liverpoola Hugo Ekitike in prvi zvezdnik Manchester Cityja Erling Haaland pa sta letos dosegla po tri zadetke.

Haaland je predvsem slabo odprl leto in v januarju na petih ligaških tekmah dosegel le en zadetek. V februarju je svoj izkupiček podvojil, tako da je zdaj pri treh golih. Kot že rečeno je, tako kot zgoraj našteti napadalci, odigral veliko več minut kot Šeško. Ta v povprečju letos zabije na vsakih 58 minut, Haaland pa za zadetek porabi 227 minut.

Norveški zvezdnik na zadnji tekmi Premier lige zaradi poškodbe ni igral, pod vprašajem pa je tudi za sredino domačo tekmo proti Nottinghamu. Sinje modre nato v soboto čaka tekma osmine finala FA pokala proti Newcastlu, čez natanko en teden pa bodo na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov, ki si jo boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, gostovali pri Real Madridu, za katerega skoraj zagotovo ne bo zaigral Kylian Mbappe.