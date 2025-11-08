Svetli način
Nogomet

Šeško vstopil s klopi in se poškodoval ob dramatičnem remiju Uniteda

London, 08. 11. 2025 15.50 | Posodobljeno pred 5 minutami

Avtor
Simon Valant
Nogometaši Manchester Uniteda in Tottenhama so 11. krog angleške Premier lige odprli z dramatičnim remijem (2:2). Za vodstvo gostov iz Manchestra je poskrbel Bryan Mbeumo, za preobrat Londončanov sta zadela Mathys Tel in Richarlison, končnih 2:2 pa je postavil Matthijs de Ligt. Slovenski napadalec Benjamin Šeško je v igro vstopil v 58. minuti, se ob koncu tekme poškodoval in predčasno odšel v garderobo. Pregledi bodo pokazali, če bo lahko pomagal reprezentanci v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.

Rdeče vrage je v Londonu v 32. minuti v vodstvo popeljal Bryan Mbeumo, ki je z glavo v zadetek pretvoril predložek Amada Dialla

Bryan Mbeumo
Bryan Mbeumo FOTO: AP

Tottenham je na začetku drugega polčasa močno pritisnil na vrata gostov, a izkazal se je vratar Senne Lammens. Kljub temu pa je 23-letni Belgijec vendarle klonil v 84. minuti, ko je do strela iz obrata prišel Mathys Tel, ključen pa je bil blok Matthijsa de Ligta, ki je preusmeril žogo za izenačenje Londončanov. Tu pa se je tekma močno zakuhala.

Mathys Tel
Mathys Tel FOTO: AP

Slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško je v igro vstopil v 58. minuti, potem ko je zamenjal Noussairja Mazraouija. Slovenec na igro pretirano ni vplival, imel je priložnost v 85. minuti, a ga je dobro oviral Micky van de Ven, ki je Šeška ob tem tudi nekoliko nenamerno poškodoval. 

Statistika Benjamina Šeška proti Tottenhamu
Statistika Benjamina Šeška proti Tottenhamu FOTO: Sofascore.com

22-letni napadalec, ki se je po tem na tleh držal za levo koleno, je bil primoran zapustiti zelenico, United pa je nadaljeval z igralcem manj, saj je Ruben Amorim porabil že vse menjave. Tottenham je ob tem začutil priložnost in napadel, sledil pa je popoln preobrat. V sodnikovem dodatku je namreč do strela prišel Wilson Odobert, žogo pa je z glavo preusmeril Richarlison.

Richarlison je ob slavju slekel dres in prejel rumeni karton, njegova ekipa pa na koncu ni zmagala.
Richarlison je ob slavju slekel dres in prejel rumeni karton, njegova ekipa pa na koncu ni zmagala. FOTO: AP

Zdelo se je, da je tekma odločena, toda zadnjo besedo je imel de Ligt, ki je v šesti minuti sodnikovega dodatka z glavo iz neposredne bližine zatresel mrežo domačih in poskrbel za delirij med gostujočimi navijači. 

Slavje Manchester Uniteda
Slavje Manchester Uniteda FOTO: Profimedia
Izidi, Premier liga, 11. krog, sobotne tekme:

Tottenham - Manchester United 2:2 (0:1)

West Ham - Burnley -:- (-:-)

Everton - Fulham -:- (-:-)

Sunderland - Arsenal -:- (-:-)

Chelsea - Wolves -:- (-:-)

nogomet manchester united premier liga šeško tottenham arsenal chelsea
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mentalist27
08. 11. 2025 15.55
ena beseda: embarrasing
ODGOVORI
0 0
4krogci
08. 11. 2025 15.41
+0
hahaha prvo gres v na papirju slabsi klub kljub temu da ma bolso zgodovino, pa se za slabso plačo....za piko na i se pa po 5 tekmas se poskodujes hahahahhaha Se malo pa bo zgolj in samo se za Zg. Kungoto lahko špilal na tak način!
ODGOVORI
1 1
mzz66
08. 11. 2025 15.37
+2
Sicer pa imamo dovolj dobrih napadalcev.
ODGOVORI
2 0
mzz66
08. 11. 2025 15.37
+1
Ne bo ga v repko 100%
ODGOVORI
1 0
