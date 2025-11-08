Šeško vstopil s klopi in se poškodoval ob dramatičnem remiju Uniteda

Nogometaši Manchester Uniteda in Tottenhama so 11. krog angleške Premier lige odprli z dramatičnim remijem (2:2). Za vodstvo gostov iz Manchestra je poskrbel Bryan Mbeumo, za preobrat Londončanov sta zadela Mathys Tel in Richarlison, končnih 2:2 pa je postavil Matthijs de Ligt. Slovenski napadalec Benjamin Šeško je v igro vstopil v 58. minuti, se ob koncu tekme poškodoval in predčasno odšel v garderobo. Pregledi bodo pokazali, če bo lahko pomagal reprezentanci v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.

Rdeče vrage je v Londonu v 32. minuti v vodstvo popeljal Bryan Mbeumo, ki je z glavo v zadetek pretvoril predložek Amada Dialla.

Bryan Mbeumo FOTO: AP icon-expand

Tottenham je na začetku drugega polčasa močno pritisnil na vrata gostov, a izkazal se je vratar Senne Lammens. Kljub temu pa je 23-letni Belgijec vendarle klonil v 84. minuti, ko je do strela iz obrata prišel Mathys Tel, ključen pa je bil blok Matthijsa de Ligta, ki je preusmeril žogo za izenačenje Londončanov. Tu pa se je tekma močno zakuhala.

Mathys Tel FOTO: AP icon-expand

Slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško je v igro vstopil v 58. minuti, potem ko je zamenjal Noussairja Mazraouija. Slovenec na igro pretirano ni vplival, imel je priložnost v 85. minuti, a ga je dobro oviral Micky van de Ven, ki je Šeška ob tem tudi nekoliko nenamerno poškodoval.

Statistika Benjamina Šeška proti Tottenhamu FOTO: Sofascore.com icon-expand

22-letni napadalec, ki se je po tem na tleh držal za levo koleno, je bil primoran zapustiti zelenico, United pa je nadaljeval z igralcem manj, saj je Ruben Amorim porabil že vse menjave. Tottenham je ob tem začutil priložnost in napadel, sledil pa je popoln preobrat. V sodnikovem dodatku je namreč do strela prišel Wilson Odobert, žogo pa je z glavo preusmeril Richarlison.

Richarlison je ob slavju slekel dres in prejel rumeni karton, njegova ekipa pa na koncu ni zmagala. FOTO: AP icon-expand

Zdelo se je, da je tekma odločena, toda zadnjo besedo je imel de Ligt, ki je v šesti minuti sodnikovega dodatka z glavo iz neposredne bližine zatresel mrežo domačih in poskrbel za delirij med gostujočimi navijači.

Slavje Manchester Uniteda FOTO: Profimedia icon-expand

Izidi, Premier liga, 11. krog, sobotne tekme: