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Nogomet

Je Benjamin Šeško poškodovan? Ugibanja pred gostovanjem v Londonu

Ljubljana, 20. 09. 2026 16.27 pred 53 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.I.
Benjamin Šeško je zabil za 3:0

Manchester United pred gostovanjem pri Fulhamu spremlja nova neznanka. Med nogometaši rdečih vragov, ki so se odpravili v London, namreč ni bilo slovenskega reprezentančnega napadalca Benjamina Šeška.

Benjamin Šeško je v zadnjih tednih doživel precej turbulenten začetek sezone. Slovenski napadalec je doslej dosegel dva zadetka – enega v Premier League in enega v Ligi prvakov –, trener Michael Carrick pa mu je ob nekaterih priložnostih namenil mesto na klopi za rezervne nogometaše. Manchester United se medtem v domačem prvenstvu nahaja na skromnem 13. mestu. Sezona se za slovitega angleškega velikana za zdaj ne odvija po pričakovanjih, dodatno razočaranje pa je prinesel tudi ligaški pokal, v katerem je United izpadel proti Brightonu.

Michael Carrick in Benjamin Šeško
Michael Carrick in Benjamin Šeško
FOTO: AP

Zdaj je v ospredju predvsem vprašanje, zakaj Šeška ni bilo med igralci ob odhodu ekipe v London. United pred tekmo s Fulhamom njegove odsotnosti za zdaj še ni uradno pojasnil. Zato ostaja odprtih več možnosti. Lahko gre za preventivno odločitev strokovnega štaba, lahko pa je razlog tudi zdravstvene narave. Brez uradne informacije kluba za zdaj ni mogoče zanesljivo oceniti, ali gre za manjšo težavo ali poškodbo, zaradi katere bi Šeško izpustil tekmo.

Manchester United v Londonu brez Šeška
Manchester United v Londonu brez Šeška
FOTO: Profimedia

Njegova morebitna odsotnost bi bila za United pomembna, saj je slovenski reprezentančni napadalec eden od igralcev, od katerih se v Manchestru veliko pričakuje. Hkrati bi bil to nov zaplet v obdobju, v katerem Šeško še išče pravo formo in stalnejše mesto v začetni enajsterici.

Več bo znanega pred tekmo, ko bo Manchester United objavil uradno zdravstveno stanje igralcev oziroma seznam nogometašev, ki bodo kandidirali za nastop proti Fulhamu. Do takrat pa ostaja Šeškova odsotnost ob odhodu v London predvsem razlog za vprašanja in ugibanja.

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KOMENTARJI1

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Miran1960
20. 09. 2026 17.32
na zadnji tekmi je komplet zatajil....
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