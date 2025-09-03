Svetli način
Nogomet

Šeško na Old Traffordu vsak trening in tekmo boljši

Brdo pri Kranju, 03. 09. 2025 14.59 | Posodobljeno pred 53 minutami

Po vihravem poletju, ko je bila njegova klubska prihodnost dolgo pod vprašajem in je na koncu za 76 milijonov evrov pristal na Old Traffordu, se je Benjamin Šeško dobro razpoložen vrnil v reprezentančni tabor. Prvič kot član Manchester Uniteda, za katerega na štirih tekmah še ni dosegel gola. Kljub temu ostaja pozitiven in pravi, da napreduje z vsakim treningom in tekmo.

Benjamin Šeško je hitro spoznal blišč in bedo igranja za enega največjih klubov na svetu. Po eni strani je o njem dolgo govorila celotna nogometna javnost. Njegov prestop je polnil naslovnice svetovnih medijev. Ko se je prah po rekordni odškodnini za slovenskega nogometaša le polegel, pa je 22-letni napadalec ekspresno občutil trenutno realnost Manchester Uniteda. 

Na prvih dveh prvenstvenih tekmah so rdeči vragi zbrali le točko in nato za piko na i v ligaškem pokalu izpadli proti četrtoligašu Grimsbyju. Pred reprezentančnim odmorom je nekaj dobre volje vendarle prinesla zmaga nad Burnleyjem, pri kateri je Šeško – še tretjič na tretji tekmi v Premier League – vstopil v drugem polčasu. 

Na svoj prvi gol v dresu novega kluba še čaka, a kot je zatrdil na sredinem druženju z mediji, to na njegovo samozavest ni vplivalo. "Kar se tiče psihološkega stanja, je vse v redu, ker imam ljudi, ki mi pri tem pomagajo. Držim se in sem pozitiven." 

Šeško je lani za RB Leipzig dosegel 21 golov, od tega štiri v Ligi prvakov. Letos z Unitedom ne bo nastopal v evropskih tekmovanjih, a je selitev na Otok zagotovo korak naprej. 

"Nivo – od tekem do soigralcev – je višji, najvišji v nogometu. Veselim se, ker z vsakim treningom postajam boljši, hitrejši. Tudi miselnostno se razvijam. To sem si želel in uresničil," je dodal. 

Slovenski navijači se bodo lahko o njegovem napredku prvič prepričali že v petek, ko bo v Stožicah na prvi tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 gostovala Švedska. Prav Švedom je pred tremi leti v Ligi narodov zabil enega najlepših golov v svoji karieri, ki se ga še danes rad spominja. 

"Seveda se ga kdaj spomnim in pogledam. Ampak treba je živeti iz dneva v dan, treba je doseči nove zadetke. Preteklost je lepa, ampak gremo dalje."

Dodatno motivacijo zanj predstavlja dejstvo, da mu bosta v petek nasproti stala premierligaška napadalca, ki sta to poletje prav tako polnila medijske vrstice. Viktor Gyokeres s prestopom v Arsenal in Alexander Isak s selitvijo na Anfield. 

"Imajo vrhunske igralce, vsi se zavedamo tega. A zavedamo se tudi naše kakovosti. Zagotovo nas čaka tekma na vrhunskem nivoju. Vse bo odvisno od nas," izpostavlja Radečan. 

Benjamin Šeško še čaka na prvenec v dresu rdečih vragov.
V ponedeljek bo Slovenija gostovala v Švici, nato pa se bo Šeško vrnil v tabor rdečih vragov, kjer ga takoj čaka odmeven izziv. V četrtem krogu Premier League je namreč na sporedu težko pričakovani derbi mesta med Cityjem in Unitedom.

"Neverjetno velika tekma. Z obeh strani bo želja, da se zmaga. Sicer je do tja še malo dlje, ampak definitivno nas čaka vrhunska tekma," se mestnega obračuna veseli Šeško. 

nogomet benjamin šeško manchester united nzs
