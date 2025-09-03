Šeško na Old Traffordu vsak trening in tekmo boljši

Benjamin Šeško je hitro spoznal blišč in bedo igranja za enega največjih klubov na svetu. Po eni strani je o njem dolgo govorila celotna nogometna javnost. Njegov prestop je polnil naslovnice svetovnih medijev. Ko se je prah po rekordni odškodnini za slovenskega nogometaša le polegel, pa je 22-letni napadalec ekspresno občutil trenutno realnost Manchester Uniteda.
Na prvih dveh prvenstvenih tekmah so rdeči vragi zbrali le točko in nato za piko na i v ligaškem pokalu izpadli proti četrtoligašu Grimsbyju. Pred reprezentančnim odmorom je nekaj dobre volje vendarle prinesla zmaga nad Burnleyjem, pri kateri je Šeško – še tretjič na tretji tekmi v Premier League – vstopil v drugem polčasu.
Na svoj prvi gol v dresu novega kluba še čaka, a kot je zatrdil na sredinem druženju z mediji, to na njegovo samozavest ni vplivalo. "Kar se tiče psihološkega stanja, je vse v redu, ker imam ljudi, ki mi pri tem pomagajo. Držim se in sem pozitiven."
Šeško je lani za RB Leipzig dosegel 21 golov, od tega štiri v Ligi prvakov. Letos z Unitedom ne bo nastopal v evropskih tekmovanjih, a je selitev na Otok zagotovo korak naprej.
"Nivo – od tekem do soigralcev – je višji, najvišji v nogometu. Veselim se, ker z vsakim treningom postajam boljši, hitrejši. Tudi miselnostno se razvijam. To sem si želel in uresničil," je dodal.
Slovenski navijači se bodo lahko o njegovem napredku prvič prepričali že v petek, ko bo v Stožicah na prvi tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 gostovala Švedska. Prav Švedom je pred tremi leti v Ligi narodov zabil enega najlepših golov v svoji karieri, ki se ga še danes rad spominja.
"Seveda se ga kdaj spomnim in pogledam. Ampak treba je živeti iz dneva v dan, treba je doseči nove zadetke. Preteklost je lepa, ampak gremo dalje."
Dodatno motivacijo zanj predstavlja dejstvo, da mu bosta v petek nasproti stala premierligaška napadalca, ki sta to poletje prav tako polnila medijske vrstice. Viktor Gyokeres s prestopom v Arsenal in Alexander Isak s selitvijo na Anfield.
"Imajo vrhunske igralce, vsi se zavedamo tega. A zavedamo se tudi naše kakovosti. Zagotovo nas čaka tekma na vrhunskem nivoju. Vse bo odvisno od nas," izpostavlja Radečan.
V ponedeljek bo Slovenija gostovala v Švici, nato pa se bo Šeško vrnil v tabor rdečih vragov, kjer ga takoj čaka odmeven izziv. V četrtem krogu Premier League je namreč na sporedu težko pričakovani derbi mesta med Cityjem in Unitedom.
"Neverjetno velika tekma. Z obeh strani bo želja, da se zmaga. Sicer je do tja še malo dlje, ampak definitivno nas čaka vrhunska tekma," se mestnega obračuna veseli Šeško.
