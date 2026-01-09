Naslovnica
Nogomet

Šeško najboljši igralec kroga v angleški ligi

Manchester, 09. 01. 2026 20.14

Avtor:
S.V. STA
Benjamin Šeško

Slovenski napadalec Benjamin Šeško, ki je bil kar precej časa deležen kritik po prihodu v Manchester United, je bil izbran za najboljšega igralca 21. kroga elitne angleške nogometne lige, potem ko je na gostovanju pri Burnleyju dosegel dva zadetka.

Benjamin Šeško je na tekmi v gosteh pri Burnleyju, ki se je končala z 2:2, prispeval oba zadetka za rdeče vrage in pobral največ glasov navijačev v glasovanju za igralca kroga. Zanj je glasovalo 51 odstotkov navijačev, najbližje mu je prišel Brentfordov napadalec Igor Thiago s 17 odstotki glasov.

Kandidati za igralca kroga so bili še Newcastlov napadalec Harvey Barnes (11 odstotkov), soigralec Jake Bijola pri Leedsu Brenden Aaronson (8), novi igralec Manchester Cityja Antoine Semenyo na svoji zadnji tekmi za Bournemouth (7) in Fulhamov Harry Wilson (6).

Slovenski napadalec, ki je pred sezono na Old Trafford prišel iz Leipziga za več kot 80 milijonov evrov, je pred tem na 16 tekmah za United dosegel dva gola.

Od Unitedovih igralcev so v tej sezoni priznanje za igralca kroga dobili še Harry Maguire (8. krog), Bryan Mbeumo (9.), Bruno Fernandes (13., 15.) in Patrick Dorgu (18.).

