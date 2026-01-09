Šeško najboljši igralec kroga v angleški ligi

Benjamin Šeško je na tekmi v gosteh pri Burnleyju, ki se je končala z 2:2, prispeval oba zadetka za rdeče vrage in pobral največ glasov navijačev v glasovanju za igralca kroga. Zanj je glasovalo 51 odstotkov navijačev, najbližje mu je prišel Brentfordov napadalec Igor Thiago s 17 odstotki glasov.

Kandidati za igralca kroga so bili še Newcastlov napadalec Harvey Barnes (11 odstotkov), soigralec Jake Bijola pri Leedsu Brenden Aaronson (8), novi igralec Manchester Cityja Antoine Semenyo na svoji zadnji tekmi za Bournemouth (7) in Fulhamov Harry Wilson (6).

Slovenski napadalec, ki je pred sezono na Old Trafford prišel iz Leipziga za več kot 80 milijonov evrov, je pred tem na 16 tekmah za United dosegel dva gola.

Od Unitedovih igralcev so v tej sezoni priznanje za igralca kroga dobili še Harry Maguire (8. krog), Bryan Mbeumo (9.), Bruno Fernandes (13., 15.) in Patrick Dorgu (18.).