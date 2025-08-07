Svetli način
Nogomet

Podpisal! Šeško ni več Rdeči bik, postal bo Rdeči vrag

Manchester, 07. 08. 2025 16.13

S.V. , M.J.
14

Benjamin Šeško je postal novi nogometaš Manchester Uniteda, potem ko so Rdeči vragi vendarle uspeli skleniti dogovor z RB Leipzigom. Otoški mediji potrjujejo, da je posel dokončno "pod streho". 22-letni slovenski napadalec se tako seli v angleško Premier ligo, dolga prestopna saga pa se končno zaključuje.

Benjamin Šeško proti Norveški
FOTO: Luka Kotnik

Benjamin Šeško je z Unitedom podpisal pogodbo do leta 2030, višina odškodnine pa po neuradnih podatkih znaša okoli 85 milijonov evrov. Za prestop se je odločil kljub zanimanju in ponudbi Newcastla.

Preberi še Ferdinand: Šeško je zelo nadarjen, a takoj bo moral začeti zabijati gole

Mladi slovenski reprezentant bo pri Unitedu okrepil napadalno vrsto in zapolnil vrzel v konici napada, kjer so si Rdeči vragi želeli več svežine in golov, potem ko po odhodu Cristiana Ronalda že nekaj let iščejo razpoloženega napadalca.

Za Šeška je to velik preskok, s katerim bo nadaljeval svojo vzpenjajočo se karierno pot – od Domžal in Salzburga do Leipziga, zdaj pa še v najmočnejšo ligo na svetu.

nogomet šeško manchester united leipzig
