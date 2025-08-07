Podpisal! Šeško ni več Rdeči bik, postal bo Rdeči vrag

Benjamin Šeško je z Unitedom podpisal pogodbo do leta 2030, višina odškodnine pa po neuradnih podatkih znaša okoli 85 milijonov evrov. Za prestop se je odločil kljub zanimanju in ponudbi Newcastla.
Mladi slovenski reprezentant bo pri Unitedu okrepil napadalno vrsto in zapolnil vrzel v konici napada, kjer so si Rdeči vragi želeli več svežine in golov, potem ko po odhodu Cristiana Ronalda že nekaj let iščejo razpoloženega napadalca.
Za Šeška je to velik preskok, s katerim bo nadaljeval svojo vzpenjajočo se karierno pot – od Domžal in Salzburga do Leipziga, zdaj pa še v najmočnejšo ligo na svetu.
