Podpisal! Šeško ni več Rdeči bik, postal bo Rdeči vrag

Benjamin Šeško je z Unitedom podpisal pogodbo do leta 2030, višina odškodnine pa po neuradnih podatkih znaša okoli 85 milijonov evrov. Za prestop se je odločil kljub zanimanju in ponudbi Newcastla.

Ferdinand: Šeško je zelo nadarjen, a takoj bo moral začeti zabijati gole

Mladi slovenski reprezentant bo pri Unitedu okrepil napadalno vrsto in zapolnil vrzel v konici napada, kjer so si Rdeči vragi želeli več svežine in golov, potem ko po odhodu Cristiana Ronalda že nekaj let iščejo razpoloženega napadalca.

Za Šeška je to velik preskok, s katerim bo nadaljeval svojo vzpenjajočo se karierno pot – od Domžal in Salzburga do Leipziga, zdaj pa še v najmočnejšo ligo na svetu.