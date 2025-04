Šeško o zgrešeni priložnosti proti Portugalski: Definitivno bi se zdaj odločil drugače!

"Tri dni pozneje je šlo to v pozabo. Živcirati se zaradi tega bi bila velika napaka. Ampak ja, definitivno bi se zdaj odločil drugače. To je bila dobra šola." Gre za del odgovora Benjamina Šeška na omenjeno priložnost na Euru. Premalokrat se mu pripisujejo zasluge, da se je predvsem zaradi lastne borbenosti in osredotočenosti znašel v njej. Javna skrivnost je, da je večino tekem v Nemčiji odigral poškodovan. Prepričan je, da se bo lahko iz tega veliko naučil in da bo to v prihodnje vnovčil v podobnih situacijah.