Šeško odprl svoj strelski račun, United v izdihljajih tekme ostal brez zmage

Že tretjič zapored je Benjamin Šeško tekmo angleške Premier lige začel na klopi. Ob začetku drugega polčasa je rdečim vragom z odličnim zaključkom vodstvo prinesel Bryan Mbeumo. Radečan je na teren vstopil v 70. minuti in že po 13 minutah je Everton izenačil, v polno je merila poletna okrepitev Tyrique George.
Nato pa je prišla 88. minuta in prvo veselje enega od dveh naših predstavnikov v najboljši nogometni ligi na svetu. V domači kazenski prostor je dober predložek poslal Luke Shaw, Evertonova obramba pa je pozabila na Šeška, ki je svoje delo opravil dovolj dobro. Njegov strel z glavo sicer ni bil najbolj natančen, a je žoga po intervenciji domačega vratarja Jordana Pickforda vendarle prečkala črto in rdeči vragi so se veselili novega vodstva, za katerega so bili prepričani, da jim bo prineslo vse tri točke.
A sanje jim je v šesti minuti sodniškega dodatka razblinil Ainsley Maitland-Niles. Nekdanji član londonskega Arsenala je s prekrasnim strelom z dobrih 25 metrov premagal nemočnega Senna Lammensa v gostujočih vratih in poskrbel za erupcijo veselja na domačih tribunah. Manchester United je na prvih treh tekmah tako vknjižil štiri točke.
Izidi angleške Premier lige, 6. september:
Everton - Manchester United 2:2 (0:0)
Mbeumo 46., Šeško 88.; George 83., Maitland-Niles 90+6.
17.30 Arsenal - Chelsea -:-*
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.