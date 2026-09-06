Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Šeško odprl svoj strelski račun, United v izdihljajih tekme ostal brez zmage

Liverpool, 06. 09. 2026 17.08 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
Lu.M STA
Benjamin Šeško

Tretji krog angleške Premier lige je prinesel prvi zadetek Benjamina Šeška v novi klubski sezoni. Slovenec je gostovanje pri Evertonu znova začel na klopi, a je v vsega 20 minutah igre prvič v letošnji sezoni zatresel nasprotnikovo mrežo. Navkljub Slovenčevemu zadetku so rdeči vragi v šesti minuti sodniškega dodatka znova ostali brez zmage.

Zadetek Benjamina Šeška v 88. minuti
Zadetek Benjamina Šeška v 88. minuti
FOTO: Profimedia

Že tretjič zapored je Benjamin Šeško tekmo angleške Premier lige začel na klopi. Ob začetku drugega polčasa je rdečim vragom z odličnim zaključkom vodstvo prinesel Bryan Mbeumo. Radečan je na teren vstopil v 70. minuti in že po 13 minutah je Everton izenačil, v polno je merila poletna okrepitev Tyrique George.

Nato pa je prišla 88. minuta in prvo veselje enega od dveh naših predstavnikov v najboljši nogometni ligi na svetu. V domači kazenski prostor je dober predložek poslal Luke Shaw, Evertonova obramba pa je pozabila na Šeška, ki je svoje delo opravil dovolj dobro. Njegov strel z glavo sicer ni bil najbolj natančen, a je žoga po intervenciji domačega vratarja Jordana Pickforda vendarle prečkala črto in rdeči vragi so se veselili novega vodstva, za katerega so bili prepričani, da jim bo prineslo vse tri točke.

Ainsley Maitland-Niles je v šesti minuti sodniškega dodatka poskrbel za izenačenje Evertona
Ainsley Maitland-Niles je v šesti minuti sodniškega dodatka poskrbel za izenačenje Evertona
FOTO: Profimedia

A sanje jim je v šesti minuti sodniškega dodatka razblinil Ainsley Maitland-Niles. Nekdanji član londonskega Arsenala je s prekrasnim strelom z dobrih 25 metrov premagal nemočnega Senna Lammensa v gostujočih vratih in poskrbel za erupcijo veselja na domačih tribunah. Manchester United je na prvih treh tekmah tako vknjižil štiri točke.

Izidi angleške Premier lige, 6. september:

Everton - Manchester United 2:2 (0:0)
Mbeumo 46., Šeško 88.; George 83., Maitland-Niles 90+6.

17.30 Arsenal - Chelsea -:-*

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
premier liga benjamin šeško manchester united

Infantino se ne da, Fifa potrdila kandidaturo za nov mandat

24ur.com United kljub prvencu Šeška do novega poraza proti Brentfordu
24ur.com Šeško vstopil v drugem polčasu, United le do remija
24ur.com Šeško si debija v prvi postavi Uniteda ne bo zapomnil v najlepši luči
24ur.com Manchester United šele v sodnikovem dodatku strl odpor Burnleyja
24ur.com Šeško z zadetkom Unitedu pomagal narediti velik korak proti Ligi prvakov
24ur.com Kidričani ostajajo prijetno presenečenje uvodnega dela sezone
24ur.com 'Minuta, pet ali cela tekma, važno je kakšen vtis pustim na igrišču'
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zrcalo
06. 09. 2026 18.31
Big Ben strikes again!! 💪💪💪💪
Odgovori
0 0
ummax
06. 09. 2026 18.16
Uf spet bo na tapeti vsak dotik. Zadnji dve tekmi tudi omenili niste da MU igra - na koncu nekaj besed. Danes tudi ko so začeli nič. Zdaj bo Beni gor Beni dol spet pa top novica na prvi strani.
Odgovori
0 0
Huki
06. 09. 2026 18.12
Bravo, čestitam! Bejži iz MU-ja
Odgovori
+1
1 0
korcula1
06. 09. 2026 17.29
Bravo Beni, več kot dovolj za 20 min.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Si postal očka? Pripravi se na te spremembe
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
5 okusnih živil za dobro odpornost in zdravje otroka
5 okusnih živil za dobro odpornost in zdravje otroka
To je ženska, ki ji je Jernej Tozon namenil posebno zahvalo
To je ženska, ki ji je Jernej Tozon namenil posebno zahvalo
zadovoljna
Portal
Vsi se sprašujejo isto stvar o Nicole Kidman
Tedenski horoskop: Nekaj nedolžnega lahko preraste v nekaj več
Tedenski horoskop: Nekaj nedolžnega lahko preraste v nekaj več
To je frizura, ki ženskam po 40. letu odvzame leta in bo hit jeseni 2026
To je frizura, ki ženskam po 40. letu odvzame leta in bo hit jeseni 2026
To je najboljša ura za večerjo po 50. letu, pravijo strokovnjaki
To je najboljša ura za večerjo po 50. letu, pravijo strokovnjaki
vizita
Portal
Pozabite na trebušnjake: za raven trebuh je pomembnejša ta vaja, ki jo večina dela narobe
Kaj se zgodi z možgani, če vsak dan več ur uporabljamo telefon?
Kaj se zgodi z možgani, če vsak dan več ur uporabljamo telefon?
Prehlad ali alergija? 5 znakov, po katerih ju boste lažje ločili
Prehlad ali alergija? 5 znakov, po katerih ju boste lažje ločili
Če vas bolijo kolena, ne izločite vseh maščob: ta živila vsebujejo snovi, pomembne za sklepe
Če vas bolijo kolena, ne izločite vseh maščob: ta živila vsebujejo snovi, pomembne za sklepe
cekin
Portal
Imel je 31 milijard evrov, danes pa od Rusije zahteva ogromno odškodnino
Šefi naj bi jih končno opazili: štiri znamenja, ki naj bi bila tik pred napredovanjem
Šefi naj bi jih končno opazili: štiri znamenja, ki naj bi bila tik pred napredovanjem
Štirje turisti na Krku želeli sladico, nato pa jih je natakar prosil, naj odidejo
Štirje turisti na Krku želeli sladico, nato pa jih je natakar prosil, naj odidejo
Mislili so, da je vse plačano, nato pa so prejeli račun za več sto tisoč evrov
Mislili so, da je vse plačano, nato pa so prejeli račun za več sto tisoč evrov
moskisvet
Portal
Tina Gaber se še ne poslavlja od poletja: 'Poletje, ne dam te!'
Se redite, slabo spite in ste nenehno utrujeni? Kriv je lahko ta hormon
Se redite, slabo spite in ste nenehno utrujeni? Kriv je lahko ta hormon
Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali
Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali
Kitajsko križišče, ki je obnorelo internet: iz zraka je videti kot opičji obraz
Kitajsko križišče, ki je obnorelo internet: iz zraka je videti kot opičji obraz
dominvrt
Portal
Kako prepoznati simptome suhega očesa pri vašem psu
Drobna travniška lepotica, ki so jo poznali že naši predniki
Drobna travniška lepotica, ki so jo poznali že naši predniki
Tehnološko čudo: Oaza sredi puščave, kjer je vedno 23 stopinj
Tehnološko čudo: Oaza sredi puščave, kjer je vedno 23 stopinj
To je septembrski trik izkušenih vrtičkarjev za uspešno novo sezono
To je septembrski trik izkušenih vrtičkarjev za uspešno novo sezono
okusno
Portal
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Nedelja brez klasičnega kosila: 7 idej, ko si želite nekaj drugačnega
Nedelja brez klasičnega kosila: 7 idej, ko si želite nekaj drugačnega
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
voyo
Portal
Nadgradnja
Nadgradnja
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Zmenek za starše
Zmenek za starše
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929