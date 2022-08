Šeško ostaja še eno sezono v Salzburgu, nato pa se seli v Leipzig

Nemški prvoligaš Leipzig je sicer sestrski klub zdajšnjega Šeškovega delodajalca Salzburga, pri nemški ekipi igra tudi nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl.

V Šeškovem avstrijskem klubu so se danes z uradno objavo na spletni strani odzvali na govorice o njegovi selitvi. Kot je sporočil klub, je bilo v zadnjih mesecih in tednih veliko govoric in domnevnih selitev Šeška v različne klube. Zdaj bo ugibanj konec, prihodnost nogometaša je jasna, je zapisal Salzburg. Benjamin Šeško bo tudi v prihajajoči sezoni 2022/23 igral za Salzburžane, potem se bo v sezoni 2023/24 preselil v Nemčijo, kjer bo z Leipzigom sklenil petletno pogodbo.

"V zadnjih tednih sem o sebi slišal in prebral veliko. A večina ni imela prav veliko skupnega z realnostjo. Da bi naredili konec ugibanjem in da se lahko osredotočim na svoje delo v Salzburgu, je zame pomembno, da je že zdaj določen naslednji korak v moji karieri. Želim kar največ jasnosti, kako bo ta potekala v prihodnje. Osebno pa se zame ni spremenilo nič, še vedno bom dal vse od sebe za Red Bull Salzburg in v prihajajoči sezoni imamo veliko ciljev," je za spletno stran kluba dejal mladi slovenski zvezdnik. "Benji je igralec z neverjetnim potencialom in talentom. Zato ni presenečenje, da so ga opazili tudi veliki klubi. V zadnjih mesecih je bilo veliko ugibanj o njegovi prihodnosti, zdaj smo se odločili, da razkrijemo načrte, da se bo lahko osredotočil na delo pri nas. V prihajajoči sezoni pa bomo skupaj skušali izpolniti cilje in izzive v prvenstvu, pokalu in ligi prvakov," pa je dejal športni direktor kluba Christoph Freund.