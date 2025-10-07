Šeško po počasnem začetku blesti, nominiran je za igralca tedna

"Benjamin Šeško je izjemno vodil napad Manchester Uniteda v njihovi nujno potrebni zmagi proti Sunderlandu, s tem se je zmanjšal tudi pritisk na trenerja Rubena Amorima," so o igri slovenskega reprezentančnega napadalca zapisali na uradni spletni strani angleškega prvenstva.
Šeško na prvih šestih tekmah v dresu Manchester Uniteda ni zabil gola, na številnih obračunih pa je bil rezervist. Njegov trener Ruben Amorim je očitno menil, da bo nogometaš, ki je v Anglijo prispel iz nemškega Leipziga, potreboval nekaj časa, da se privadi na novo okolje. Zdaj je očitno proces prilagajanja zaključen, saj je Šeško na zadnjih dveh tekmah zabil dva gola.
Proti Brentfordu je znižal zaostanek na 2:1, na koncu je United izgubil s 3:1, na zadnjem obračunu s Sunderlandom pa je zabil drugi gol za zmago z 2:0. Za Šeška lahko na spletni strani Premier League glasujete tudi vi.
