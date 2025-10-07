Svetli način
Nogomet

Šeško po počasnem začetku blesti, nominiran je za igralca tedna

Manchester, 07. 10. 2025 09.17 | Posodobljeno pred 2 urama

M.D.
4

Benjamin Šeško je po počasnem začetku kariere v dresu Manchester Uniteda očitno našel zmagovito formulo, kar je dobra novica za slovensko reprezentanco pred obračunoma v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo s Kosovom in Švico. V Angliji pa se po njegovem zadetku proti Sunderlandu sprašujejo, ali je bil Slovenec igralec tedna v Premier ligi. Besedo pri tej odločitvi bodo imeli tudi slovenski ljubitelji nogometa.

"Benjamin Šeško je izjemno vodil napad Manchester Uniteda v njihovi nujno potrebni zmagi proti Sunderlandu, s tem se je zmanjšal tudi pritisk na trenerja Rubena Amorima," so o igri slovenskega reprezentančnega napadalca zapisali na uradni spletni strani angleškega prvenstva.

Benjamin Šeško je na reprezentančni zbor pred obračunoma s Kosovom in Švico prišel v odlični formi.
Benjamin Šeško je na reprezentančni zbor pred obračunoma s Kosovom in Švico prišel v odlični formi. FOTO: AP

Šeško na prvih šestih tekmah v dresu Manchester Uniteda ni zabil gola, na številnih obračunih pa je bil rezervist. Njegov trener Ruben Amorim je očitno menil, da bo nogometaš, ki je v Anglijo prispel iz nemškega Leipziga, potreboval nekaj časa, da se privadi na novo okolje. Zdaj je očitno proces prilagajanja zaključen, saj je Šeško na zadnjih dveh tekmah zabil dva gola.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Proti Brentfordu je znižal zaostanek na 2:1, na koncu je United izgubil s 3:1, na zadnjem obračunu s Sunderlandom pa je zabil drugi gol za zmago z 2:0. Za Šeška lahko na spletni strani Premier League glasujete tudi vi.

Panter 63
07. 10. 2025 11.37
Ne vem kako bodo tukaj vse to speljali kdaj se začne Dončić. Samo do zdaj je bilo na naslovnici po pet člankov o Dončić, pa Seskotovih pet, tri z Hrvaške,dva s Srbije in tukaj se konča. Z Slovenije nič. Bomo dobili občutek da v Sloveniji teče med in mleko po potokih. Nič dogaja. Lp
ODGOVORI
0 0
PD00X
07. 10. 2025 10.59
-2
Vse lepo in prav da navijamo za našega Šeška ampak zaradi tega ga ne moremo dati za igralca tedna ker si tega ni zaslužil .
ODGOVORI
1 3
wsharky
07. 10. 2025 10.47
+3
v reprezentanci pa bo čuval noge da se ne poškoduje
ODGOVORI
3 0
Papež
07. 10. 2025 10.24
+4
Če ne bi imel sebičnih in nesposobnih / nezainteresiranih soigralcev, bi kucal gole na vsaki tekmi
ODGOVORI
5 1
