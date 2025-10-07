Šeško po počasnem začetku blesti, nominiran je za igralca tedna

Benjamin Šeško je po počasnem začetku kariere v dresu Manchester Uniteda očitno našel zmagovito formulo, kar je dobra novica za slovensko reprezentanco pred obračunoma v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo s Kosovom in Švico. V Angliji pa se po njegovem zadetku proti Sunderlandu sprašujejo, ali je bil Slovenec igralec tedna v Premier ligi. Besedo pri tej odločitvi bodo imeli tudi slovenski ljubitelji nogometa.

"Benjamin Šeško je izjemno vodil napad Manchester Uniteda v njihovi nujno potrebni zmagi proti Sunderlandu, s tem se je zmanjšal tudi pritisk na trenerja Rubena Amorima," so o igri slovenskega reprezentančnega napadalca zapisali na uradni spletni strani angleškega prvenstva.

Benjamin Šeško je na reprezentančni zbor pred obračunoma s Kosovom in Švico prišel v odlični formi. FOTO: AP icon-expand

Šeško na prvih šestih tekmah v dresu Manchester Uniteda ni zabil gola, na številnih obračunih pa je bil rezervist. Njegov trener Ruben Amorim je očitno menil, da bo nogometaš, ki je v Anglijo prispel iz nemškega Leipziga, potreboval nekaj časa, da se privadi na novo okolje. Zdaj je očitno proces prilagajanja zaključen, saj je Šeško na zadnjih dveh tekmah zabil dva gola.

