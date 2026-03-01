Naslovnica
Nogomet
Zgodba se razvija

Manchester United z golom Šeška do popolnega preobrata

Manchester, 01. 03. 2026 16.46 pred eno minuto 2 min branja 2

Avtor:
Simon Valant
Benjamin Šeško

Nogometaši Manchester Uniteda v okviru 28. kroga angleškega prvenstva gostijo Crystal Palace in naskakujejo preboj na tretje mesto. Rdeči vragi so pod vodstvom začasnega trenerja Michaela Carricka zbrali pet zmag in remi, slovenski napadalec Benjamin Šeško pa je danes prvič dočakal priložnost v začetni postavi. Za Londončane je v 4. minuti zadel Maxence Lacroix, ki pa je bil v drugem polčasu izključen, potem ko je Unitedu podaril tudi enajstmetrovko. Kazenski strel je zanesljivo izvedel Bruno Fernandes, za popoln preobrat pa je nato poskrbel Šeško. Izid je 2:1.

Palace ekspresno utišal teater sanj

Londonska zasedba je že v 4. minuti šokirala Old Trafford, ko je visoko podajo iz kota z natančnim strelom z glavo v zadetek spremenil Maxence Lacroix. Po vodstvu je Palace zapretil še prek Ismaile Sarra, na pravem mestu pa je bil domači vratar Senne Lammens.

Slavje gostov iz Londona.
Slavje gostov iz Londona.
FOTO: Profimedia

Rdeči vragi so prvič resneje zapretili po pol ure igre. Takrat je do strela z glavo prišel Harry Maguire, njegov nevaren poskus pa je uspel blokirati Sarr. Sedem minut kasneje je nase opozoril Benjamin Šeško, ki je prav tako prišel do strela z glavo, s katerim ni uspel ugnati gostujočega Deana Hendersona.

Po odmoru boljša predstava domačih in velika napaka Lacroixa

Slovenski napadalec se je v prvem polčasu le sedemkrat dotaknil žoge, precej bolj vidno vlogo je imel v drugem polčasu, ko je United dvignil raven svoje igre in pritisnil na vrata Londončanov. 

Varovanci Oliverja Glasnerja so sprva uspeli odbiti nekaj nevarnih napadov, v 51. minuti pa si je napako privoščil Lacroix, ki je s prekrškom nad Matheusom Cunho Unitedu podaril najstrožjo kazen. Francoz se je iz junaka hitro prelevil v bedaka, saj je bil ob tem tudi zadnji igralec gostujoče obrambe, za kar si je prislužil še rdeč karton. Strel z bele pike je zanesljivo izvedel Bruno Fernandes.

Sedmi gol Šeška na zadnjih osmih tekmah

Gostujoča barka je tako vse bolj tonila, dokončno pa jo je potopil Slovenec Šeško, ki je izkoristil izvrstno podajo Fernandesa in se podpisal pod sedmi zadetek na zadnjih osmih tekmah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi, angleško prvenstvo, 28. krog:

Manchester United - Crystal Palace 2:1* (0:1)
Fernandes 57./11m., Šeško 65.; Lacroix 4.
RK: Lacroix 56.
(Benjamin Šeško je za United igral do 75. minute)

Brighton - Forest 2:1* (2:1)
Gomez 4., Welbeck 15.; Gibbs-White 13.

Fulham - Tottenham 2:1* (2:0)
Wilson 7., Iwobi 34.; Richarlison 66.

Wolverhampton - Aston Villa 2:0 (0:0)
J. Gomes 61., R. Gomes 90+8.

Bournemouth - Sunderland 1:1 (0:1)
Evanilson 63.; Mayenda 18.

Burnley - Brentford 3:4 (1:3)
Kayode 45+3./ag., Anthony 47., Flemming 60.; Damsgaard 9., 90+3., Thiago 25., Schade 34.

Liverpool - West Ham 5:2 (3:0)
Ekitike 5., van Dijk 24., Mac Allister 43., Gakpo 70., Disasi 82./ag.; Souček 49., Castellanos 75.

Newcastle - Everton 2:3 (1:2)
Ramsey 32., Murphy 82.; Branthwaite 19., Beto 34., Barry 83.

Leeds - Manchester City 0:1 (0:1)
(Jaka Bijol je za Leeds igral od 87. minute)

nogomet manchester united benjamin šeško premier liga

KOMENTARJI2

Kriss slo
01. 03. 2026 16.24
spet so bli navijaci zenski skokov pametni zakaj ne zacne v prvih 11..in odgovor je tu..vsi ,ki smo ga kdaj igrali vemo ,da na igri zzogo ni pokazal niti 50% kar zna..clovek ima tezave s sprejemom zoge..neverjetno kako se ne sestavi zaradi pritiska..ze ko je dajal gole je bil neprepricljiv ..ampak seveda vi zaslepljenci vidte sam gole..no danes zopet slab..
Odgovori
-3
0 3
Kriss slo
01. 03. 2026 16.25
ravno napisem in gol😂..ampak to ne spremeni dejstva ..igra z zogo se dalec od njegovih sposobnosti..
Odgovori
-2
0 2
