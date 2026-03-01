Manchester United z golom Šeška do popolnega preobrata

Londonska zasedba je že v 4. minuti šokirala Old Trafford, ko je visoko podajo iz kota z natančnim strelom z glavo v zadetek spremenil Maxence Lacroix . Po vodstvu je Palace zapretil še prek Ismaile Sarra , na pravem mestu pa je bil domači vratar Senne Lammens .

Rdeči vragi so prvič resneje zapretili po pol ure igre. Takrat je do strela z glavo prišel Harry Maguire , njegov nevaren poskus pa je uspel blokirati Sarr. Sedem minut kasneje je nase opozoril Benjamin Šeško , ki je prav tako prišel do strela z glavo, s katerim ni uspel ugnati gostujočega Deana Hendersona .

Slovenski napadalec se je v prvem polčasu le sedemkrat dotaknil žoge, precej bolj vidno vlogo je imel v drugem polčasu, ko je United dvignil raven svoje igre in pritisnil na vrata Londončanov.

Varovanci Oliverja Glasnerja so sprva uspeli odbiti nekaj nevarnih napadov, v 51. minuti pa si je napako privoščil Lacroix, ki je s prekrškom nad Matheusom Cunho Unitedu podaril najstrožjo kazen. Francoz se je iz junaka hitro prelevil v bedaka, saj je bil ob tem tudi zadnji igralec gostujoče obrambe, za kar si je prislužil še rdeč karton. Strel z bele pike je zanesljivo izvedel Bruno Fernandes.