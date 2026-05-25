Nogomet

Šeško poškodovan, Cesar vpoklical tudi Korena in Soklerja

Brdo pri Kranju, 25. 05. 2026 11.16 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
A.V. STA
Tian Nai Koren

Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev za prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. Na njem je tudi mladi Tian Nai Koren, od novih članov pa je zraven tudi Ester Sokler. Tokrat na seznamu ni poškodovanega Benjamina Šeška.

Boštjan Cesar, ki je v vlogi selektorja debitiral z marčevskim porazom na Madžarskem (0:1) in zmago v Črni gori (3:2), je poudaril, da sta tekmi pomembni za pripravo na jesen, ko se bo začela liga narodov.

"V zadnjem obdobju smo spremljali vse igralce, na osnovi tega sem se odločil za ta seznam. Zelo se veselim zbora, da se dobro pripravimo in odigramo dobro naslednji tekmi. To je priprava za septembrski termin in ligo narodov, zato je vsako druženje dobrodošlo," je na novinarski konferenci dejal Cesar.

Slovenska vrsta se je s ciprsko pomerila 12-krat, pri čemer ima šest zmag, tri remije in tri poraze. S Hrvaško pa je doslej odigrala prav tako 12 obračunov, vpisala pa je eno zmago, štiri remije in sedem porazov.

Hrvaška, ki bo na SP igrala v skupini L z Anglijo, Gano in Panamo, je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 11., Slovenija je 58., Ciper pa 126.

Slovenija bo s Ciprom igrala 4. junija v Stožicah, s Hrvaško pa 7. junija v Varaždinu. Ti dve tekmi bo igrala že v novih dresih, ki jih je Nogometna zveza Slovenije uradno predstavila danes dopoldne. Domači dres bo bel z modro silhueto Triglava, gostujoči pa moder.

Seznam slovenske nogometne reprezentance:

- vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Matevž Vidovšek (Olimpija), Žan Luk Leban (Celje);

- branilci: Jaka Bijol (Leeds), Žan Karničnik (Celje), Erik Janža (Gornik Zabrze), David Brekalo (Orlando City), Vanja Drkušić (Zenit), David Zec (Holstein Kiel), Marcel Ratnik (Al Ain), Jošt Urbančič (Olimpija), Srđan Kuzmić (Viborg);

- vezisti: Petar Stojanović (Legia Varšava), Benjamin Verbič (Levadiakos), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Sandi Lovrić (Verona), Svit Sešlar (Celje), Tamar Svetlin (Korona Kielce), Adrian Zeljković (Viktoria Plzen), Danijel Šturm (Sigma Olomouc), Tjaš Begić (Sampdoria), Tian Nai Koren (Club Brugge);

- napadalci: Andraž Šporar (Slovan Bratislava), Žan Vipotnik (Swansea), Aljoša Matko (Ujpest), Ester Sokler (Radnički).

KOMENTARJI3

ata_jez
25. 05. 2026 12.23
Še dobro, da ima Slovenija res veliko izbiro vrhunskih igralcev. 😁 Selektro ima enostavno delo.
wsharky
25. 05. 2026 11.50
ha ha ha pravi čudež bi bil, če baletnik Benjamin ne bi bil ponovno poškodovan, ko je potrebno igrat za reprezentanco - ha ha ha
hojladri123
25. 05. 2026 12.03
že kar nekaj časa je poškodovan oz ima težavo z nogo... bi se res moral pretrgat za dve prijateljski tekmi, medtem ko pri napadu nimamo težav s kadrom in ga bo lepo nadomestil vroči Vipotnik... itak pa lahko imamo v napadu Haalanda pa če do njega ne pride uporabna žoga ....
Ponosna Alenka Tetičkovič s svojo maturantko
Razhod znanega hrvaškega para pretresel splet
Študija kaže, da imajo mesojedci večjo verjetnost, da bodo živeli do 100 let
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
Konec ljubezni za Sanjskega moškega: pevka potrdila razhod
Zakaj nekateri projekti uspejo, drugi pa ne: ključ je v organizaciji
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Ja, Chef!
