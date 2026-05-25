Šeško poškodovan, Cesar vpoklical tudi Korena in Soklerja

Boštjan Cesar, ki je v vlogi selektorja debitiral z marčevskim porazom na Madžarskem (0:1) in zmago v Črni gori (3:2), je poudaril, da sta tekmi pomembni za pripravo na jesen, ko se bo začela liga narodov.

"V zadnjem obdobju smo spremljali vse igralce, na osnovi tega sem se odločil za ta seznam. Zelo se veselim zbora, da se dobro pripravimo in odigramo dobro naslednji tekmi. To je priprava za septembrski termin in ligo narodov, zato je vsako druženje dobrodošlo," je na novinarski konferenci dejal Cesar.