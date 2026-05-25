Šeško poškodovan, Cesar vpoklical tudi Korena in Soklerja

Boštjan Cesar, ki je v vlogi selektorja debitiral z marčevskim porazom na Madžarskem (0:1) in zmago v Črni gori (3:2), je poudaril, da sta tekmi pomembni za pripravo na jesen, ko se bo začela liga narodov.
"V zadnjem obdobju smo spremljali vse igralce, na osnovi tega sem se odločil za ta seznam. Zelo se veselim zbora, da se dobro pripravimo in odigramo dobro naslednji tekmi. To je priprava za septembrski termin in ligo narodov, zato je vsako druženje dobrodošlo," je na novinarski konferenci dejal Cesar.
Slovenska vrsta se je s ciprsko pomerila 12-krat, pri čemer ima šest zmag, tri remije in tri poraze. S Hrvaško pa je doslej odigrala prav tako 12 obračunov, vpisala pa je eno zmago, štiri remije in sedem porazov.
Hrvaška, ki bo na SP igrala v skupini L z Anglijo, Gano in Panamo, je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 11., Slovenija je 58., Ciper pa 126.
Slovenija bo s Ciprom igrala 4. junija v Stožicah, s Hrvaško pa 7. junija v Varaždinu. Ti dve tekmi bo igrala že v novih dresih, ki jih je Nogometna zveza Slovenije uradno predstavila danes dopoldne. Domači dres bo bel z modro silhueto Triglava, gostujoči pa moder.
Seznam slovenske nogometne reprezentance:
- vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Matevž Vidovšek (Olimpija), Žan Luk Leban (Celje);
- branilci: Jaka Bijol (Leeds), Žan Karničnik (Celje), Erik Janža (Gornik Zabrze), David Brekalo (Orlando City), Vanja Drkušić (Zenit), David Zec (Holstein Kiel), Marcel Ratnik (Al Ain), Jošt Urbančič (Olimpija), Srđan Kuzmić (Viborg);
- vezisti: Petar Stojanović (Legia Varšava), Benjamin Verbič (Levadiakos), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Sandi Lovrić (Verona), Svit Sešlar (Celje), Tamar Svetlin (Korona Kielce), Adrian Zeljković (Viktoria Plzen), Danijel Šturm (Sigma Olomouc), Tjaš Begić (Sampdoria), Tian Nai Koren (Club Brugge);
- napadalci: Andraž Šporar (Slovan Bratislava), Žan Vipotnik (Swansea), Aljoša Matko (Ujpest), Ester Sokler (Radnički).
