Nogomet

'Šeško poskrbel, da United spet sanja Ligo prvakov'

Manchester , 24. 02. 2026 11.34 pred 32 minutami 2 min branja 1

Avtor:
J.B.
Benjamin Šeško je še peto zaporedno tekmo pod vodstvom Michaela Carricka začel na klopi in po vstopu v igro zabil tretji gol na zadnji štirih tekmah.

Manchester United pod vodstvom novega (začasnega) trenerja Michaela Carricka igra kot prerojen. Velike zasluge za to pa ima tudi Benjamin Šeško, ki je bil še tretjič na zadnjih štirih tekmah mož odločitve. BBC je ob tem zapisal, da rdeči vragi prav po zaslugi slovenskega napadalca znova sanjajo Ligo prvakov.

Benjamin Šeško je zaključil hiter protinapad za novo zmago Manchester Uniteda.
Benjamin Šeško je zaključil hiter protinapad za novo zmago Manchester Uniteda.
FOTO: AP

Michael Carrick je ob prevzemu trenerske funkcije na Old Traffordu Benjamina Šeška posadil na klop, kar pa je na prvega napadalca slovenske reprezentance blagodejno vplivalo. Na zadnjih štirih tekmah je bil kar trikrat med strelci, čeprav je skupaj igral manj kot 90 minut. Proti Fulhamu in nazadnje Evertonu je zadel za zmago, vmes je proti West Hamu z mojstrovino poskrbel za delitev točk.

"Razvija se kot nogometaš. V zadnjem obdobju je naredil nekaj ogromnih korakov naprej. Lepo je videti, da igra s takšno samozavestjo," je bil Carrick poln hvale na Šeškov račun.

Preberi še 'Minuta, pet ali cela tekma, važno je kakšen vtis pustim na igrišču'

Proti Evertonu je slovenski napadalec vstopil v 58. minuti in 13 minut kasneje dokončal sijajen protinapad za edini zadetek na tekmi. "Neusmiljeno je zaključil. Videti je, kako samozavesten je," je še dodal Carrick.

Jamie Carragher pa je izpostavil, da je Šeško v akciji za odločilni gol v šprintu pretekel 80 metrov. "Pričakoval bi, da bo težko dihal in se zaustavil. On pa je imel še energijo za proslavljanje zadetka. Izjemno," je dodal legendarni branilec Liverpoola, ki se je po igralski karieri posvetil strokovnemu komentiranju.

Benjamin Šeško na obračunu Manchester Uniteda in Evertona
Benjamin Šeško na obračunu Manchester Uniteda in Evertona
FOTO: Sofascore.com

'Šeško je odlično prevzel novo vlogo'

Pod Carrickovim vodstvom je United na petih ligaških tekmah zbral 13 točk in se zavihtel na mesta, ki prinašajo Ligo prvakov. Portal britanske radiotelevizije BBC je Šeška izpostavil kot enega glavnih krivcev za dvig rezultatske krivulje.

Carrick pa je po zmagi v Liverpoolu komentiral dejstvo, da nekdanji član RB Leipziga in Salzburga po odhodu Rubena Amorima igra kot prerojen. Na zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih je dosegel šest zadetkov. "Imava odličen odnos. Pogovorila sva se in razume svojo vlogo. Jasno mi je, da si želi igrati čim več, ampak v napadu je velika konkurenca, on pa je odlično prevzel novo vlogo," je še dodal nekdanji motor igre rdečih vragov na sredini igrišča.

Lammens poskrbel za primerjave z legendarnim Nizozemcem

Veliko pohval si je za predstavo proti Evertonu prislužil tudi vratar Senne Lammens, ki so ga otoški mediji začeli primerjati z legendarnim Edwinom van der Sarom. "Ne želim ju primerjati, ampak zagotovo imata nekaj podobnosti," je o primerjavah povedal Carrick, ki je z van der Sarom dolga leta sodeloval kot nogometaš.

"Kot trener si vedno želim, da bi vratar v našo igro vnašal mirnost. In Lammens počne prav to. Včasih je precej tih, ampak ima jeklene živce. Nikoli ne kloni pod pritiskom," je Carrick delil pohvale na račun svojih varovancev, ki iz tedna v teden delujejo bolj prepričljivo.

Če se bo ta trend nadaljeval, bo tudi Carrickova funkcija morda kmalu iz začasne postala stalna.

nogomet manchester united benjamin šeško everton liga prvakov

voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
