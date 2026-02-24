'Šeško poskrbel, da United spet sanja Ligo prvakov'

Benjamin Šeško je zaključil hiter protinapad za novo zmago Manchester Uniteda. FOTO: AP

Michael Carrick je ob prevzemu trenerske funkcije na Old Traffordu Benjamina Šeška posadil na klop, kar pa je na prvega napadalca slovenske reprezentance blagodejno vplivalo. Na zadnjih štirih tekmah je bil kar trikrat med strelci, čeprav je skupaj igral manj kot 90 minut. Proti Fulhamu in nazadnje Evertonu je zadel za zmago, vmes je proti West Hamu z mojstrovino poskrbel za delitev točk. "Razvija se kot nogometaš. V zadnjem obdobju je naredil nekaj ogromnih korakov naprej. Lepo je videti, da igra s takšno samozavestjo," je bil Carrick poln hvale na Šeškov račun.

Proti Evertonu je slovenski napadalec vstopil v 58. minuti in 13 minut kasneje dokončal sijajen protinapad za edini zadetek na tekmi. "Neusmiljeno je zaključil. Videti je, kako samozavesten je," je še dodal Carrick. Jamie Carragher pa je izpostavil, da je Šeško v akciji za odločilni gol v šprintu pretekel 80 metrov. "Pričakoval bi, da bo težko dihal in se zaustavil. On pa je imel še energijo za proslavljanje zadetka. Izjemno," je dodal legendarni branilec Liverpoola, ki se je po igralski karieri posvetil strokovnemu komentiranju.

Benjamin Šeško na obračunu Manchester Uniteda in Evertona FOTO: Sofascore.com

'Šeško je odlično prevzel novo vlogo'

Pod Carrickovim vodstvom je United na petih ligaških tekmah zbral 13 točk in se zavihtel na mesta, ki prinašajo Ligo prvakov. Portal britanske radiotelevizije BBC je Šeška izpostavil kot enega glavnih krivcev za dvig rezultatske krivulje. Carrick pa je po zmagi v Liverpoolu komentiral dejstvo, da nekdanji član RB Leipziga in Salzburga po odhodu Rubena Amorima igra kot prerojen. Na zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih je dosegel šest zadetkov. "Imava odličen odnos. Pogovorila sva se in razume svojo vlogo. Jasno mi je, da si želi igrati čim več, ampak v napadu je velika konkurenca, on pa je odlično prevzel novo vlogo," je še dodal nekdanji motor igre rdečih vragov na sredini igrišča.

Lammens poskrbel za primerjave z legendarnim Nizozemcem