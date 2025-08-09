Šeško pozdravil navijače in pospremil zmago novih soigralcev

V rdečem delu Manchestra je bilo sobotno dopoldne rezervirano za podpis pogodbe z Benjaminom Šeškom, popoldne pa za zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom sezone. Pred obračunom proti Fiorentini se je slovenski zvezdnik predstavil več kot 60.000-glavi množici navijačev, rdeči vragi pa so do zmage prišli po enajstmetrovkah.

Benjamin Šeško je na Old Traffordu pozdravil navijače. FOTO: Global Game Media icon-expand

Benjamin Šeško je zjutraj tudi uradno postal član angleškega velikana Manchester Uniteda, s katerim je podpisal pogodbo do junija 2030. Rdeči vragi so za slovenskega napadalca odšteli 76,5 milijona evrov, 22-letnik pa bo tedensko v žep pospravil približno 185 tisočakov. "Občutki so neverjetni. Vsak športnik sanja o igranju za takšen klub. Komaj čakam, dal bom svoj maksimum, veselim se videti publiko," je po podpisu pogodbe med drugim povedal Šeško.

Prvo srečanje z navijači ga je čakalo že nekaj ur kasneje. Na kultni Old Trafford je na prijateljsko tekmo med Manchester Unitedom in Fiorentino pripotovalo več kot 60.000 gledalcev, ki so pred tekmo pozdravili nove okrepitve. Poleg slovenskega zvezdnika, ki je postal sedmi najdražji nakup v klubski zgodovini, sta se predstavila tudi Bryan Mbeumo in Matheus Cunha, ki bosta s Šeškom tvorila napadalno trojico.

Kako se bodo v napadu skupaj znašli Bryan Mbeumo, Benjamin Šeško in Matheus Cunha? FOTO: Global Game Media icon-expand

Šeško je tekmo pospremil s tribune, Mbeumo in Cunha pa sta bila uvrščena v začetno enajsterico. Rdeči vragi so se hitro znašli v zaostanku, a po dobri polovici prvega polčasa po avtogolu gostov prišli do izenačenja. V nadaljevanju zadetkov nismo videli, o zmagovalcu pa so odločale enajstmetrovke. Pri Manchester Unitedu je bilo zanesljivih vseh pet izvajalcev, nogometaši Fiorentine pa so zapravili peto najstrožjo kazen in na Old Traffordu vknjižili poraz.

Navijači so Benjamina Šeška pozdravili s stoječimi ovacijami. FOTO: Global Game Media icon-expand

O svojem novem varovancu je spregovoril tudi trener 20-kratnih angleških prvakov Ruben Amorim, ki je o Šešku govoril le z izbranimi besedami: "Ima karakteristike, ki jih potrebujemo. Po naših informacijah moramo fanta ustaviti, da neha delati, in ne obratno. Je zelo mlad, odličen v zraku, izvrstno prodira in dober je z žogo. Ima ogromen potencial, lahko se še zelo izboljša. V našem klubu se bo počutil kot doma. Resnično smo zelo, zelo veseli, da ga imamo."

Kako se bo Benjamin Šeško znašel pod taktirko Rubena Amorima? FOTO: AP icon-expand