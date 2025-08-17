Šeško pred premiernim nastopom za rdeče vrage

Trener rdečih vragov Ruben Amorim je na petkovi novinarski konferenci potrdil, da je Benjamin Šeško pripravljen, čeprav se je šele pred kratkim preselil v Manchester, ni pa zagotovil, da bo slovenski napadalec začel v prvi postavi. Spored v angleški ligi bosta sicer ob 15.00 začeli tekma Chelsea - Crystal Palace in Nottingham Forest - Brentford.

V ponedeljek bi moral svoj prvi nastop med angleško elito vpisati tudi Jaka Bijol, novi član Leedsa, a bo tekmo z Evertonom izpustil zaradi zaradi kartonov še iz prejšnje sezone pri italijanskem Udineseju.