Nogomet

Šeško pred premiernim nastopom za rdeče vrage

Manchester, 17. 08. 2025 06.46 | Posodobljeno pred eno minuto

Benjamin Šeško bo verjetno doživel svoj debi v elitni angleški ligi. Njegov Manchester United se bo v uvodnem krogu nove sezone ob 17.30 meril z londonskim Arsenalom, ki sodi med glavne favorite za naslov.

Trener rdečih vragov Ruben Amorim je na petkovi novinarski konferenci potrdil, da je Benjamin Šeško pripravljen, čeprav se je šele pred kratkim preselil v Manchester, ni pa zagotovil, da bo slovenski napadalec začel v prvi postavi. Spored v angleški ligi bosta sicer ob 15.00 začeli tekma Chelsea - Crystal Palace in Nottingham Forest - Brentford.

V ponedeljek bi moral svoj prvi nastop med angleško elito vpisati tudi Jaka Bijol, novi član Leedsa, a bo tekmo z Evertonom izpustil zaradi zaradi kartonov še iz prejšnje sezone pri italijanskem Udineseju.

Sicer pa so tekme, kot še piše STA, v Angliji igrali že v petek in soboto. V petek so branilci naslova iz Liverpoola premagali Bournemotuh s 4:2, v soboto je Manchester City s 4:0 zmagal v gosteh pri Wolverhamptonu, Aston Villa in Newcastle sta se razšla z 0:0, Tottenham je s 3:0 odpravil Burnley, Brighton in Fulham sta igrala 1:1, Sunderland pa je odpravil West Ham s 3:0.

