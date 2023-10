Šeško pred tekmo s Finsko: Prva naša misel mora biti zmaga

Slovenska nogometna reprezentanca bo v soboto v Stožicah igrala kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo 2024 proti Finski. V slovenskem taboru, kjer nimajo težav s poškodbami, so pred zelo pomembno tekmo optimistični, a se zavedajo, da gre za neugodnega tekmeca, ki jih je na prvi medsebojni tekmi že premagal. Slovenci so zato še toliko bolj odločni, da se maščujejo za edini poraz v tem kvalifikacijskem ciklu.

Slovenija, ki jo v torek čaka še gostovanje pri Severni Irski, je po dolgem času spet v igri za preboj na veliko tekmovanje, zadnje je bilo svetovno prvenstvo 2010. Izbranci Matjaža Keka so po šestih krogih na vrhu skupine H s 13 točkami, vendar je v ogorčenem četveroboju za dve mesti, ki peljeta na EP, z Dansko (13 točk), Finsko in Kazahstanom (oba po 12 točk).

Kot je poudaril Kek na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju, je dejstvo, da so v takem položaju, privilegij. "Po eni strani je igranje tako pomembne tekme privilegij, na drugi strani pa to ne sme zamegliti priprave na obračun. Smo pa skozi teden naredili tisto, kar smo načrtovali," je dejal Kek. Dodal je, da morajo nogometna evforija, razprodane Stožice in velika pričakovanja prinesti mirnost, odločnost, spoštljivost do tekmeca ob zavedanju svoje kakovosti. "Razigranost na eni strani, na drugi disciplina in odgovornost. To pričakujem od Slovenije. Z optimizmom pričakujemo tekmo. Upam, da bo kulisa dobra, ta pa ne sme biti pritisk, ampak veselje, da smo v tem položaju."

icon-expand Matjaž Kek FOTO: Posnetek zaslona

Kot je še pristavil Kek, so pred prvo od tekem, ki bodo povedale, katere reprezentance bodo šle na zaključni turnir. "Pred nami je tekmec, ki ga dobro poznamo, analizirali smo ga, jasno pa je, da moraš najprej razmišljati o sebi, o dobrih stvareh, hkrati pa popravljati tiste, ki niso dobre. Če si sam nekaj zaslužiš, potem se je lažje tudi psihično pripraviti. Finska je močna, kakovostna, oblikovana, ampak mislim, da je taka tudi Slovenija. Ob pozitivnem navdihu lahko zbiramo točke proti vsakomur v skupini," je poudaril Kek in opozoril, da bi bilo zviška gledati na kogarkoli napaka. Povedal je, da v tekmo ne bodo šli na glavo brez ideje, ampak z določeno mero pragmatičnosti in z že omenjeno razigranostjo. Vesel je povratnih informacij, ki jih je dobil skozi treninge, ter pohvalil delo strokovnega štaba in okolja, v katerem se pripravljajo. "Ne sme pa nas to zapeljati v lagodje, ker v Stožicah mora biti 'eksplozija'." Pot do uspeha je tlakovana skozi pozitiven pristop, ki temelji na zadnjem časovnem obdobju, porazih in tudi zmagah, ki jih je bilo tudi proti velikim reprezentancam v tem obdobju kar nekaj, še meni selektor.

icon-expand Matjaž Kek FOTO: Damjan Žibert

Eden teh pozitivnih kamenčkov v mozaiku je tudi napadalec Benjamin Šeško. "Prva naša misel mora biti zmaga. Kakovost ekipe je iz tekme v tekmo boljša, in če v kaj verjamem, verjamem v to, da lahko v tej skupini zmagamo na vsaki tekmi," je dejal Leipzigov nogometaš. Kot je dodal, je poraz iz Helsinkov zanj pozabljen. "Osredotočenost je na vsako naslednjo tekmo. Osebno pa vem, da smo tudi na Finskem dobro igrali, ampak nismo zadeli, kar se pač lahko pripeti," je še povedal in nadaljeval, da je vzdušje res dobro, da se fantje veliko družijo med sabo tudi ob igranju kart in namiznega tenisa: "Tudi to pomaga na igrišču".

icon-expand Benjamin Šeško FOTO: Damjan Žibert

Vsak dan skupnih treningov veliko pomeni, tako lahko še izboljšaš določene taktične stvari, meni Šeško. O svoji vlogi, vlogi strelca, pa je pripomnil: "Dal bom svoj maksimum, da pomagam reprezentanci. Je pa moje delo, da dosegam gole. Verjamem, da se bo to tudi zgodilo." Tekmo v razprodanih Stožicah, kjer bo tudi okoli 900 finskih navijačev, bodo sodili Italijani na čelu z Danielejem Orsatom. V skupini H bosta v soboto še tekmi Severna Irska – San Marino in Danska – Kazahstan.