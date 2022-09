Šeško: Primerjati se s Haalandom je lahko veliko breme

Primerjave med Erlingom Brautom Haalandom in največjim upom slovenske reprezentance Benjaminom Šeškom so v luči bližajočega se spopada z Norveško spet aktualne. Oba sta se namreč razvila v Salzburgu, oba sta zelo visoka in hitra. "Naj bo on najboljši Haaland, jaz pa bom Šeško številka 1," je to temo zaključil 19-letni Posavec, ki bo v prihodnji sezoni nosil dres Leipziga. Priznava, da mu je pestro dogajanje v poletnem prestopnem roku, ko so ga povezovali z največjimi klubi, vneslo nekaj nemira v življenje, a je to že prebrodil.