Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Šeško prvič v začetni postavi Uniteda: City povedel preko Fodna

Manchester, 14. 09. 2025 17.57 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Simon Valant , STA
Komentarji
7

Slovenski napadalec Benjamin Šeško je dočakal priložnost v začetni postavi Manchester Uniteda. Od prve minute je na igrišču na Etihadu na mestnem derbiju proti Manchester Cityju, kjer so domači povedli preko Phila Fodna (1:0)*. Medtem se je Liverpool pošteno namučil z Burnleyjem, a po neprepričljivi predstavi vendarle prišel do zmage z 1:0 v sodnikovem dodatku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenski napadalec Benjamin Šeško je po prihodu v Manchester vendarle dočakal priložnost od prve minute. Trener Ruben Amorim ga je uvrstil v začetno postavo na mestnem derbiju z Manchester Cityjem. 

Šeško je na Etihadu v četrti minuti prvič zapretil, njegov poskus pa je predstavljal lažje delo za debitanta v vratih domačih Gianluigija Donnarummo. Na drugi strani je prvo zrelejšo priložnost Meščanov izkoristil Phil Foden, ki je poskrbel za vodstvo sinjemodrih.

Varovanci Josepa Guardiole so imeli kmalu zatem lepo priložnost, da povišajo svojo prednost, a je strel Tijjanija Reijndersa zletel naravnost v sicer neprepričljivega vratarja Altaya Bayindirja. Rdečim vragom je velike preglavice povzročal razpoloženi Jeremy Doku.

Preberi še Arsenal prepričljivo opravil s Forestom, Woltemadejev prvenec za srake

Liverpool do zmage v sodnikovem dodatku

Nogometaši Liverpoola v angleški ligi ostajajo stoodstotni. V četrtem krogu so z velikimi težavami v gosteh premagali Burnley z 1:0, edini gol so dosegli v 94. minuti iz enajstmetrovke. Po igranju z roko Hannibala Mejbrija je bil z bele pike natančen Mohamed Salah.

Mohamed Salah
Mohamed Salah FOTO: AP

Liverpool je bil sicer boljši tekmec, praktično ves čas se je igralo na polovici Burnleya. Branilci naslova so si priigrali nekaj priložnosti, a zrelih zelo malo. Od 85. minute so gosti igrali tudi z igralcem več.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Premier liga, 4. krog, izidi:

Burnley - Liverpool 0:1 (0:0)

Manchester City - Manchester United 1:0* (1:0)
(Benjamin Šeško je tekmo začel od 1. minute)

Arsenal - Nottingham Forest 3:0 (1:0)

Bournemouth - Brighton 2:1 (1:0)

Crystal Palace - Sunderland 0:0 (0:0)

Everton - Aston Villa 0:0 (0:0)

Fulham - Leeds 1:0 (0:0)
(Jaka Bijol ni dobil priložnosti za igro pri Leedsu)

Newcastle - Wolverhampton 1:0 (1:0)

West Ham - Tottenham 0:3 (0:1)

Brentford - Chelsea 2:2 (1:0)

nogomet manchester united manchester city šeško
Naslednji članek

Ponesrečena panenka Lionela Messija na eni, hat-trick Müllerja na drugi strani

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
korcula1
14. 09. 2025 17.50
Prvih 15 minut so boljši,imajo igro
ODGOVORI
0 0
Alfi2
14. 09. 2025 17.46
+3
Saj ga ne more dat. Kaj ti bo visok igralec ce je vsak predlozek na prvo vratnico v noge. Branilca,seveda
ODGOVORI
3 0
ddolores
14. 09. 2025 17.30
+0
Zelo pomembna je tudi frizura haha
ODGOVORI
1 1
ddolores
14. 09. 2025 17.14
+0
Hahaha Smeško bo dal gol, City jih bo dal pa 8!
ODGOVORI
2 2
Amor Fati
14. 09. 2025 16.56
-1
Če danes ne zadene gre baje v Liecester City. Beno, samo napad pa bo !
ODGOVORI
1 2
Ricola Swiss
14. 09. 2025 17.07
+0
Prej v turški Konyaspor!
ODGOVORI
2 2
Delavec_Slo
14. 09. 2025 16.54
+1
Mogoče bo pa zadel žogo
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256