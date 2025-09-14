Šeško prvič v začetni postavi Uniteda: City povedel preko Fodna

Slovenski napadalec Benjamin Šeško je po prihodu v Manchester vendarle dočakal priložnost od prve minute. Trener Ruben Amorim ga je uvrstil v začetno postavo na mestnem derbiju z Manchester Cityjem.
Šeško je na Etihadu v četrti minuti prvič zapretil, njegov poskus pa je predstavljal lažje delo za debitanta v vratih domačih Gianluigija Donnarummo. Na drugi strani je prvo zrelejšo priložnost Meščanov izkoristil Phil Foden, ki je poskrbel za vodstvo sinjemodrih.
Varovanci Josepa Guardiole so imeli kmalu zatem lepo priložnost, da povišajo svojo prednost, a je strel Tijjanija Reijndersa zletel naravnost v sicer neprepričljivega vratarja Altaya Bayindirja. Rdečim vragom je velike preglavice povzročal razpoloženi Jeremy Doku.
Liverpool do zmage v sodnikovem dodatku
Nogometaši Liverpoola v angleški ligi ostajajo stoodstotni. V četrtem krogu so z velikimi težavami v gosteh premagali Burnley z 1:0, edini gol so dosegli v 94. minuti iz enajstmetrovke. Po igranju z roko Hannibala Mejbrija je bil z bele pike natančen Mohamed Salah.
Liverpool je bil sicer boljši tekmec, praktično ves čas se je igralo na polovici Burnleya. Branilci naslova so si priigrali nekaj priložnosti, a zrelih zelo malo. Od 85. minute so gosti igrali tudi z igralcem več.
Premier liga, 4. krog, izidi:
Burnley - Liverpool 0:1 (0:0)
Manchester City - Manchester United 1:0* (1:0)
(Benjamin Šeško je tekmo začel od 1. minute)
Arsenal - Nottingham Forest 3:0 (1:0)
Bournemouth - Brighton 2:1 (1:0)
Crystal Palace - Sunderland 0:0 (0:0)
Everton - Aston Villa 0:0 (0:0)
Fulham - Leeds 1:0 (0:0)
(Jaka Bijol ni dobil priložnosti za igro pri Leedsu)
Newcastle - Wolverhampton 1:0 (1:0)
West Ham - Tottenham 0:3 (0:1)
Brentford - Chelsea 2:2 (1:0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.