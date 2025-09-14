Šeško prvič v začetni postavi Uniteda: City povedel preko Fodna

Slovenski napadalec Benjamin Šeško je po prihodu v Manchester vendarle dočakal priložnost od prve minute. Trener Ruben Amorim ga je uvrstil v začetno postavo na mestnem derbiju z Manchester Cityjem.

Šeško je na Etihadu v četrti minuti prvič zapretil, njegov poskus pa je predstavljal lažje delo za debitanta v vratih domačih Gianluigija Donnarummo. Na drugi strani je prvo zrelejšo priložnost Meščanov izkoristil Phil Foden, ki je poskrbel za vodstvo sinjemodrih.

Varovanci Josepa Guardiole so imeli kmalu zatem lepo priložnost, da povišajo svojo prednost, a je strel Tijjanija Reijndersa zletel naravnost v sicer neprepričljivega vratarja Altaya Bayindirja. Rdečim vragom je velike preglavice povzročal razpoloženi Jeremy Doku.