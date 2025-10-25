Šeško s podajo prispeval svoj delež k tretji zaporedni zmagi rdečih vragov

Manchester United je prvič, odkar je lani na klop sedel Ruben Amorim, nanizal tri zaporedne prvenstvene zmage. Danes je bil boljši od Brightona, na lestvici pa se je povzpel na četrto mesto s 16 točkami. Na vrhu je Arsenal z 19, za njim pa sta še presenetljivo Sunderland ter Manchester City s po 17 točkami.

Rdeči vragi so po prvih 45 minutah vodili z 2:0, potem ko sta zadela Matheus Cunha, zanj je bil to prvenec za nov klub, ter Casemiro po močno preusmerjeni žogi Brightonovega branilca. V drugem delu je Benjamin Šeško s podajo zaposlil Bryana Mbeuma v 61. minuti, ta pa je z levico zadel za 3:0. Nekdanji igralec Uniteda Danny Welbeck je iz prostega strela lepo zadel v 74. minuti, v sodnikovem dodatku pa je z glavo po podaji s kota zadel še Haralampos Kostulas, kar je vneslo nekaj nemira v ekipo Uniteda.