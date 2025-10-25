Šeško s podajo prispeval svoj delež k tretji zaporedni zmagi rdečih vragov

Manchester United je prvič, odkar je lani na klop sedel Ruben Amorim, nanizal tri zaporedne prvenstvene zmage. Danes je bil boljši od Brightona, na lestvici pa se je povzpel na četrto mesto s 16 točkami. Na vrhu je Arsenal z 19, za njim pa sta še presenetljivo Sunderland ter Manchester City s po 17 točkami.
Rdeči vragi so po prvih 45 minutah vodili z 2:0, potem ko sta zadela Matheus Cunha, zanj je bil to prvenec za nov klub, ter Casemiro po močno preusmerjeni žogi Brightonovega branilca. V drugem delu je Benjamin Šeško s podajo zaposlil Bryana Mbeuma v 61. minuti, ta pa je z levico zadel za 3:0. Nekdanji igralec Uniteda Danny Welbeck je iz prostega strela lepo zadel v 74. minuti, v sodnikovem dodatku pa je z glavo po podaji s kota zadel še Haralampos Kostulas, kar je vneslo nekaj nemira v ekipo Uniteda.
Vseeno so rdeči vragi, za katere je Šeško igral do 82. minute, zdržali do konca in po drugem golu Mbeuma zabeležili peto zmago v prvenstvu po devetih tekmah. V minuli sezoni so jih skupaj dosegli le 11 za končno 15. mesto. Presenetljivo visoko je po devetih krogih Sunderland. Novinec med elito je v gosteh ugnal Chelsea in začasno napredoval celo na drugo mesto. Londončani so povedli v četrti minuti, ko je zadel Alejandro Garnacho, nato pa je v 22. minuti izenačil Wilson Isidor.
Chelsea je imel več od igre, a si ni priigral veliko lepih priložnosti. Kazen je prišla v tretji minuti sodnikovega dodatka v drugem polčasu, ko je Chemsdine Talbi šokiral domače občinstvo na Stamford Bridgeu. Z 2:1 je Newcastle doma slavil proti Fulhamu. Srake so povedle v 18. minuti, ko je bil natančen Jacob Murphy. V drugem polčasu je udarec vrnil Saša Lukić in izenačil. Ko se je že zdelo, da bodo gostje iz Londona iztržili točko, pa je na veselje domačih v 90. minuti zadel Bruno Guimaraes za tretji komplet točk Newcastla to sezono.
Angleško prvenstvo, 9. krog, izidi sobotnih tekem:
Chelsea - Sunderland 1:2 (1:1)
Newcastle - Fulham 2:1 (1:0)
Manchester United - Brighton 4:2 (2:0)
(Benjamin Šeško je igral do 82. minute in prispeval podajo za tretji gol Uniteda).
Brentford - Liverpool -:- (-:-)
