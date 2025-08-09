Šeško s podpisom tudi uradno med vragi

Benjamin Šeško je opravil zdravniški pregled ob prestopu k angleškemu prvoligašu Manchester Unitedu, kot piko na i končanemu prestopu pa je tudi z uradnim podpisom "vseh dokumentov" obljubil večletno zvestobo rdečim vragom. Ti ga bodo kot svojo novo okrepitev uradno predstavili prav danes. Slovenski napadalec se je z Angleži dogovoril za sodelovanje do leta 2030.

Benjamin Šeško, za katerega sta se resno zanimala še dva angleška prvoligaša tudi Arsenal in nazadnje Newcastle, je s prestopom iz Leipziga v Manchester United postal slovenski rekorder glede na višino prestopnega zneska. Angleži bodo zanj nemškemu prvoligašu plačali 76,5 milijona evrov, skupna vsota pa lahko z dodatki naraste na 85 milijonov evrov.

Kar 195 centimetrov visoki 22-letni Slovenec bo po poročanju angleških in tudi slovenskih medijev pri rdečih vragih tedensko prejemal po približno 185.000 evrov. Kot je poročal The Sun, bo Šeško s tem sicer šele osmi najbolje plačani igralec Uniteda za Casemirom, ki prejema kar 400.000 evrov na teden, Brunom Fernandesom, Jadonom Sanchom, Masonom Mountom, Matthijsom de Ligtom, Harryjem Maguierejem in Matheusom Cunho.

