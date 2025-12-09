Šeško se počuti dobro, njegov povratek na zelenice vse bližje

"Benjamin se počuti zelo dobro, njegovo okrevanje poteka po načrtih. Komaj čaka, da se vrne na zelenico, pogreša igranje," je zatrdil agent Benjamina Šeška Elvis Bašanović.
22-letnik se je poškodoval v začetku novembra na tekmi med Unitedom in Tottenhamom. V tem času je izpustil štiri tekme z rdečimi vragi, manjkal pa je tudi v slovenski reprezentanci na zadnjih dveh tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2026.
"Izpustiti je moral nekaj tekem in zato je nekoliko nestrpen. Upam, da bo kmalu spet tam, kjer se počuti najbolj domače," je za Areno Sport še dejal dolgoletni agent Radečana.
Kljub temu da Šeško dobro okreva po poškodbi kolena, točen datum njegovega povratka ostaja neznanka. "Težko je reči, kdaj se bo vrnil, to bosta presodila zdravstvena ekipa in trener. Ampak mislim, da ga bomo kmalu spet videli na zelenici, mogoče celo prej, kot se nam je zdelo še pred kratkim," pa je optimističen Bašanović.
Slovenec se je Unitedu skupaj z Bryanom Mbeumo in Matheusom Cunho pridružil letos poleti, na enajstih nastopih v angleškem prvenstvu pa je do sedaj dosegel dva zadetka. Pri rdečih vragih še ni zares zablestel, toda njegov agent poudarja, da ima 22-letnik popolno podporo trenerja Rubena Amorima.
"Moram reči, da je Amorim odlično sprejel Benjamina. Mislim, da je Ruben odlična oseba s fantastično karizmo, izjemno inteligenten, čustveno inteligenten, in mislim, da ve, kaj počne," meni Bašanović.
Verjame, da bo Portugalec s svojo vizijo United uspel pripeljati nazaj na vrh, se pa zaveda, da je pred njim zelo težak izziv. "United je eden največjih klubov na svetu, če ne celo največji, in ljudje ne razumejo, da je treba času dati čas. Vsaka ekipa, ki se gradi, potrebuje svoj čas," pravi.
"Samo poglejte Cunho, Mbeuma in Šeška – skupaj so odigrali zelo malo tekem. Potrebujejo jih še nekaj, da bi lahko razvili določene avtomatizme. In ko razviješ te avtomatizme, ne rabiš razmišljati o tem, kje je kateri igralec. Takrat postane vse lažje in boljše," je še sklenil Bašanović.
