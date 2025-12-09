Šeško se počuti dobro, njegov povratek na zelenice vse bližje

Slovenski nogometaš Manchester Uniteda Benjamin Šeško je po poškodbi kolena vse bližje povratku na zelenice. Vsaj tako pravi njegov agent Elvis Bašanović, ki je v torek za Areno Sport delil več informacij o stanju Radečana. Po njegovih besedah okrevanje 22-letnika poteka po načrtih, Šeško pa bi se lahko svojim soigralcem na zelenici pridružil že zelo kmalu.

Benjamin Šeško FOTO: Profimedia icon-expand

"Benjamin se počuti zelo dobro, njegovo okrevanje poteka po načrtih. Komaj čaka, da se vrne na zelenico, pogreša igranje," je zatrdil agent Benjamina Šeška Elvis Bašanović. 22-letnik se je poškodoval v začetku novembra na tekmi med Unitedom in Tottenhamom. V tem času je izpustil štiri tekme z rdečimi vragi, manjkal pa je tudi v slovenski reprezentanci na zadnjih dveh tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2026.

"Izpustiti je moral nekaj tekem in zato je nekoliko nestrpen. Upam, da bo kmalu spet tam, kjer se počuti najbolj domače," je za Areno Sport še dejal dolgoletni agent Radečana. Kljub temu da Šeško dobro okreva po poškodbi kolena, točen datum njegovega povratka ostaja neznanka. "Težko je reči, kdaj se bo vrnil, to bosta presodila zdravstvena ekipa in trener. Ampak mislim, da ga bomo kmalu spet videli na zelenici, mogoče celo prej, kot se nam je zdelo še pred kratkim," pa je optimističen Bašanović.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Slovenec se je Unitedu skupaj z Bryanom Mbeumo in Matheusom Cunho pridružil letos poleti, na enajstih nastopih v angleškem prvenstvu pa je do sedaj dosegel dva zadetka. Pri rdečih vragih še ni zares zablestel, toda njegov agent poudarja, da ima 22-letnik popolno podporo trenerja Rubena Amorima. "Moram reči, da je Amorim odlično sprejel Benjamina. Mislim, da je Ruben odlična oseba s fantastično karizmo, izjemno inteligenten, čustveno inteligenten, in mislim, da ve, kaj počne," meni Bašanović.

Ruben Amorim in Benjamin Šeško FOTO: Profimedia icon-expand