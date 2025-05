Šeško sestavil svojo najboljšo enajsterico

Na levi strani zvezne vrste bi Šeško v svoji ekipi rad videl vragolije Ronaldinha, na desni strani pa hitrost Garetha Bala. Španski vezist Rodri, ki je zadnji dobitnik Zlate žoge, bi skrbel za pripravo napadov, medtem ko bi za navdih in kreacijo odgovarjal Lionel Messi.

Večino je zanimalo, koga bo slovenski napadalec uvrstil na položaj, kjer se tudi sam najbolje znajde. Izbral je Zlatana Ibrahimovića in Ronalda. "Originalni Ronaldo," se je pošalil Šeško. Slednji je že večkrat poudaril, da je bil v otroštvu njegov idol Ibrahimović.

"V otroštvu sem, poleg Ronalda in ostalih, ki so bili vselej na glavni naslovnici, največ spremljal Ibrahimovića. On je moj idol in igralec, ki sem ga nenormalno veliko gledal. Zagotovo je drugačen kot jaz, a v nekaterih situacijah ga skušam kopirati. Vedno je bil izjemen," je dejal Šeško.