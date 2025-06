Šeško v Arsenal? Prestop ogrožen zaradi (pre)visokih plačnih zahtev

Po informacijah angleških medijev so pogajanja o prestopu Benjamina Šeška v pisarne angleškega velikana Arsenala prinesla veliko nezadovoljstva. Razlog za to so plačne zahteve nogometaša in njegove ekipe, ki naj bi bile za londonski klub preprosto previsoke.

Topničarji, ki so v minuli sezoni še tretjič zapored sezono končali na drugem mestu angleškega prvenstva, se za slovenskega zvezdnika zanimajo že dolgo. Iz Londona so v Leipzig med majem 2024 in januarjem 2025 poslali dve ponudbi, nemški klub pa je obe zavrnil.

V zadnjih tednih so se zadeve začele premikati. Leipzig naj bi bil pripravljen sprejeti le ponudbe nad 100 milijonov evrov, o tem pa so se bili pripravljeni pogovarjati v severnem Londonu. A nastopila je nova težava, natančneje plačne zahteve, ki so za Arsenal očitno previsoke.