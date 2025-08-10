Šeško v Manchester Unitedu: kaj pišejo angleški mediji?

Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško je v soboto uradno končal selitev iz Leipziga v Manchester United za 76,5 milijona evrov, kar je tretji najdražji prestop letošnjega poletnega prestopnega roka. Slovenski zvezdnik je v Angliji, kjer ga večinoma vidijo kot dobro okrepitev, požel veliko pozornosti.

Benjamin Šeško FOTO: Global Game Media icon-expand

Pri BBC so izpostavili, da Benjamin Šeško ob vseh strelskih sposobnostih in dobrem strelu z razdalje v napad rdečih vragov prinaša želeno hitrost in dobro igro z glavo. "Šeško je bil eden najhitrejših napadalcev v nemški ligi, dosegel je 35,7 km/h, obenem pa je bil tudi po zaslugi telesne višine najboljši v zračnih dvobojih med napadalci. Dobil jih je 57,4 odstotka," so zapisali pri BBC. Navijači so danes Šeška ter tudi preostali dve odmevni napadalni okrepitvi Matheusa Cunho in Bryana Mbeuma toplo pozdravili pred prijateljsko tekmo s Fiorentino na Old Traffordu. Ta se je po rednem delu končala z 1:1, pri čemer so si Italijani zabili avtogol, po enajstmetrovkah pa so bili boljši gostitelji. Navijači kluba iz rdečega dela Manchestra upajo, da bo v napadu kmalu bolje, saj je bilo v prejšnji sezoni prav doseganje zadetkov ena glavnih težav Unitedove ekipe.

Varovanci Rubena Amorima so minulo sezono sklenili na katastrofalnem 15. mestu. Lani je glavno ofenzivno orožje predstavljal Rasmus Hojlund, ki je po Šeškovem prihodu na izhodnih vratih. Ob večinoma pozitivnih odzivih po prihodu Slovenca pa tudi zdaj nekaj strokovnjakov opozarja, da 22-letnik še ni "izdelan napadalec" za najvišjo raven, da ni dovolj konstanten in da ga v Unitedovem dresu za nameček čaka velik pritisk. "Navijači Manchester Uniteda upajo, da bo Šeško v kazenskem prostoru potentnejši od Hojlunda. Z izjemo Erlinga Haalanda, čigar strelski izkupiček lahko opišemo zgolj kot pošastno dober, ni prav veliko mladih napadalcev, ki so v zadnjih sezonah prišli v Premier ligo in takoj dosegali veliko zadetkov," so zapisali pri Manchester Evening News. Dodali so, da ni garancij, da bo Šeško, čeprav ga primerjajo z njim, takoj šel po Haalandovih stopinjah, "a pri Unitedu bodo samozavest ob prestopu črpali tudi iz dejstva, da je Šeško že prebil mejo 20 zadetkov v eni sezoni". Hojlund, na primer, je pred prihodom v Manchester ni.

Bryan Mbeumo, Benjamin Šeško in Matheus Cunha FOTO: Global Game Media icon-expand