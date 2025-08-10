Svetli način
Šeško v Manchester Unitedu: kaj pišejo angleški mediji?

Manchester, 10. 08. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , A.M.
Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško je v soboto uradno končal selitev iz Leipziga v Manchester United za 76,5 milijona evrov, kar je tretji najdražji prestop letošnjega poletnega prestopnega roka. Slovenski zvezdnik je v Angliji, kjer ga večinoma vidijo kot dobro okrepitev, požel veliko pozornosti.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško FOTO: Global Game Media

Pri BBC so izpostavili, da Benjamin Šeško ob vseh strelskih sposobnostih in dobrem strelu z razdalje v napad rdečih vragov prinaša želeno hitrost in dobro igro z glavo. "Šeško je bil eden najhitrejših napadalcev v nemški ligi, dosegel je 35,7 km/h, obenem pa je bil tudi po zaslugi telesne višine najboljši v zračnih dvobojih med napadalci. Dobil jih je 57,4 odstotka," so zapisali pri BBC.

Navijači so danes Šeška ter tudi preostali dve odmevni napadalni okrepitvi Matheusa Cunho in Bryana Mbeuma toplo pozdravili pred prijateljsko tekmo s Fiorentino na Old Traffordu. Ta se je po rednem delu končala z 1:1, pri čemer so si Italijani zabili avtogol, po enajstmetrovkah pa so bili boljši gostitelji. Navijači kluba iz rdečega dela Manchestra upajo, da bo v napadu kmalu bolje, saj je bilo v prejšnji sezoni prav doseganje zadetkov ena glavnih težav Unitedove ekipe.

Preberi še Šeško pozdravil navijače in pospremil zmago novih soigralcev

Varovanci Rubena Amorima so minulo sezono sklenili na katastrofalnem 15. mestu. Lani je glavno ofenzivno orožje predstavljal Rasmus Hojlund, ki je po Šeškovem prihodu na izhodnih vratih. Ob večinoma pozitivnih odzivih po prihodu Slovenca pa tudi zdaj nekaj strokovnjakov opozarja, da 22-letnik še ni "izdelan napadalec" za najvišjo raven, da ni dovolj konstanten in da ga v Unitedovem dresu za nameček čaka velik pritisk.

"Navijači Manchester Uniteda upajo, da bo Šeško v kazenskem prostoru potentnejši od Hojlunda. Z izjemo Erlinga Haalanda, čigar strelski izkupiček lahko opišemo zgolj kot pošastno dober, ni prav veliko mladih napadalcev, ki so v zadnjih sezonah prišli v Premier ligo in takoj dosegali veliko zadetkov," so zapisali pri Manchester Evening News. Dodali so, da ni garancij, da bo Šeško, čeprav ga primerjajo z njim, takoj šel po Haalandovih stopinjah, "a pri Unitedu bodo samozavest ob prestopu črpali tudi iz dejstva, da je Šeško že prebil mejo 20 zadetkov v eni sezoni". Hojlund, na primer, je pred prihodom v Manchester ni.

Bryan Mbeumo, Benjamin Šeško in Matheus Cunha
Bryan Mbeumo, Benjamin Šeško in Matheus Cunha FOTO: Global Game Media

Toda ob Šeškovem prestopu pozornejši spremljevalci dogajanja v Unitedu poudarjajo, da bo imel mladi Slovenec takoj dobro podporo z Mbeumom in Cunho v sistemu 3-4-3, ki ga Amorim zelo rad uporablja, in posledično boljše možnosti za dober začetek v rdečem dresu, ki ga je Šeško sanjal. "Ko si mlad, sanjaš o velikih stvareh. Predstavljaš si trenutke, stadione in drese, za katere upaš, da bodo nekoč tvoji. Danes vstopam v te sanje. Ponosen sem, da sem rdeči vrag. Gremo, Manchester United," je po podpisu pogodbe Šeško zapisal na družbenih omrežjih.

Tabloidi pa so se ob prestopu ukvarjali tudi s Šeškovim zasebnim življenjem in izpostavili njegovo zvezo s pet let starejšo Anito Vidović. Ta je sestra Borisa Vidovića, ki so ga na Otoku letos spoznali v resničnostnem šovu Otok ljubezni, kjer pa je bil "eden najmanj priljubljenih udeležencev in so ga hitro izločili," so zapisali pri časniku The Sun.

