Nogomet

Zakaj Šeško kljub odlični formi vstopa s klopi?

Bournemouth, 21. 03. 2026 09.19 pred 16 minutami 2 min branja 1

Avtor:
J.B.
Benjamin Šeško

Po odhodu Rubena Amorima s trenerskega stolčka pri Manchester Unitedu je Benjamin Šeško doživel pravo razsvetljenje. Na enajstih tekmah je dosegel kar osem zadetkov. Kljub temu pa mu vršilec dolžnosti Michael Carrick še naprej ne zaupa najbolj, saj je slovenski napadalec pod njegovim vodstvom začel le dve od devetih tekem.

Benjaminu Šešku je pod vodstvom Michaela Carricka pripadla vloga jokerja s klopi, ki pa jo je prvi napadalni adut slovenske reprezentance doslej opravljal naravnost sijajno. V povprečju namreč gol doseže na manj kot 60 minut, kar je imenitna statistika.

Po drugi strani pa tudi sproža vprašanje, zakaj Carrick Šešku ne zaupa še bolj. Minuli konec tedna proti Aston Villi je 22-letnik začel na klopi, vstopil v 75. minuti in šest minut kasneje iz prve priložnosti zatresel mrežo.

Benjamin Šeško se proti Bournemouthu v 20 minutah igre ni proslavil.
Benjamin Šeško se proti Bournemouthu v 20 minutah igre ni proslavil.
Mnogi so zato pričakovali, da mu bo Carrick na gostovanju v Bournemouthu (2:2) ponudil priložnost od prve minute, kar pa se ni zgodilo. Trener rdečih vragov se je odločil za isto enajsterico kot proti Aston Villi, v kateri so se v napadu znašli Matheus Cunha, Amad Diallo in Bryan Mbeumo.

Čeprav ni našel poti do zadetka, je napad Uniteda v prvem polčasu deloval zelo dobro. Obramba Bournemoutha je imela ogromno težav s fluidno trojico gostujočih napadalcev, ki si pogosto izmenjujejo položaje. To pa je ob prisotnosti Benjamina Šeška, ki se najbolje znajde povsem v konici, bistveno težje.

Preberi še Manchester United z igralcem manj izvlekel točko

Šeško je v igro vstopil v 72. minuti, tik zatem pa je James Hill z avtogolom goste popeljal v vodstvo. Bournemouth je deset minut kasneje izenačil preko nadarjenega Juniorja Kroupija, obramba češenj pa s slovenskim napadalcem ni imela večjih težav.

"Ko je Šeško vstopil za zadnjih 20 minut, obrambi Bournemoutha ni predstavljal večjega izziva. Imel je težave pri zadrževanju žoge, kar je skupaj z rdečim kartonom Harryja Maguireja poskrbelo, da so domači bolje zaključili srečanje," so v oceni tekme zapisali pri Manchester Evening News.

Bryan Mbeumo je na zadnjih osmih premierligaških tekmah le enkrat zadel, čeprav je vse začel v prvi postavi.
Bryan Mbeumo je na zadnjih osmih premierligaških tekmah le enkrat zadel, čeprav je vse začel v prvi postavi.
Pri tem so še enkrat spomnili, da sta se dva najbolj odmevna rezultata rdečih vragov v tej sezoni (domača zmaga proti Manchester Cityju in gostujoča pri Arsenalu) zgodila z Mbeumom v prvi postavi. In v obeh primerih je bil kamerunski napadalec med strelci. 26-letnik je v tej sezoni za isto število premierligaških zadetkov kot Šeško (9) potreboval skoraj tisoč minut več. Vendar s svojo gibljivostjo ustreza načinu igre, ki ga želi gojiti Carrick. In morda je prav to razlog, da Šeško kljub odlični formi priložnost po navadi dobiva s klopi.

Priznanje za NZS: v Ljubljani mednarodni forum o integriteti v nogometu

Definbahija
21. 03. 2026 09.56
Đoker iz klopi. Zakaj pa ne, na klopi morš met osebo ki doda ekipi, ne pa vzame
bibaleze
Portal
Dodatek za veliko družino: Kdaj bo izplačan v 2026?
Top ideja za družinske počitnice ob najlepšem jezeru v Italiji
Top ideja za družinske počitnice ob najlepšem jezeru v Italiji
Kaj reči otroku, ko bi najraje zakričali: 5 stavkov, ki pomagajo
Kaj reči otroku, ko bi najraje zakričali: 5 stavkov, ki pomagajo
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
zadovoljna
Portal
Tako lepo poročno obleko je imela albanska princesa
Dnevni horoskop: Levi so željni zabave, raki si želijo povezanosti
Dnevni horoskop: Levi so željni zabave, raki si želijo povezanosti
Sandali, ki so jih na podelitvi oskarjev nosile kar tri zvezdnice
Sandali, ki so jih na podelitvi oskarjev nosile kar tri zvezdnice
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
vizita
Portal
'Bila sem med življenjem in smrtjo': ženska razkriva, kaj je doživela v komi
Kakšen vpliv imajo naši geni na nastanek alergij
Kakšen vpliv imajo naši geni na nastanek alergij
Mladosten videz s čokolado? Vznemirljiva odkritja o staranju
Mladosten videz s čokolado? Vznemirljiva odkritja o staranju
Ateroskleroza ali arterioskleroza: skrita razlika, ki jo morate poznati
Ateroskleroza ali arterioskleroza: skrita razlika, ki jo morate poznati
cekin
Portal
Monika Klobčar - z risanjem do sanjskega poklica
Pri 19 letih kupila hišo: razkrila, čemu sta se morala odpovedati
Pri 19 letih kupila hišo: razkrila, čemu sta se morala odpovedati
Nogometni bog in hotelir: Cristiano Ronaldo ima že pet luksuznih hotelov, novi pa so že v gradnji
Nogometni bog in hotelir: Cristiano Ronaldo ima že pet luksuznih hotelov, novi pa so že v gradnji
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
moskisvet
Portal
Tako velike prsi ima po operaciji najboljša gimnastičarka vseh časov
Ta vrsta hrane zmanjša moško plodnost v samo treh tednih
Ta vrsta hrane zmanjša moško plodnost v samo treh tednih
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Tega bivši mož Angeline Jolie ni z njo nikoli počel
Tega bivši mož Angeline Jolie ni z njo nikoli počel
dominvrt
Portal
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
okusno
Portal
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
voyo
Portal
Iskanje pravice
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
