Zakaj Šeško kljub odlični formi vstopa s klopi?

Benjaminu Šešku je pod vodstvom Michaela Carricka pripadla vloga jokerja s klopi, ki pa jo je prvi napadalni adut slovenske reprezentance doslej opravljal naravnost sijajno. V povprečju namreč gol doseže na manj kot 60 minut, kar je imenitna statistika. Po drugi strani pa tudi sproža vprašanje, zakaj Carrick Šešku ne zaupa še bolj. Minuli konec tedna proti Aston Villi je 22-letnik začel na klopi, vstopil v 75. minuti in šest minut kasneje iz prve priložnosti zatresel mrežo.

Mnogi so zato pričakovali, da mu bo Carrick na gostovanju v Bournemouthu (2:2) ponudil priložnost od prve minute, kar pa se ni zgodilo. Trener rdečih vragov se je odločil za isto enajsterico kot proti Aston Villi, v kateri so se v napadu znašli Matheus Cunha, Amad Diallo in Bryan Mbeumo. Čeprav ni našel poti do zadetka, je napad Uniteda v prvem polčasu deloval zelo dobro. Obramba Bournemoutha je imela ogromno težav s fluidno trojico gostujočih napadalcev, ki si pogosto izmenjujejo položaje. To pa je ob prisotnosti Benjamina Šeška, ki se najbolje znajde povsem v konici, bistveno težje.

Šeško je v igro vstopil v 72. minuti, tik zatem pa je James Hill z avtogolom goste popeljal v vodstvo. Bournemouth je deset minut kasneje izenačil preko nadarjenega Juniorja Kroupija, obramba češenj pa s slovenskim napadalcem ni imela večjih težav. "Ko je Šeško vstopil za zadnjih 20 minut, obrambi Bournemoutha ni predstavljal večjega izziva. Imel je težave pri zadrževanju žoge, kar je skupaj z rdečim kartonom Harryja Maguireja poskrbelo, da so domači bolje zaključili srečanje," so v oceni tekme zapisali pri Manchester Evening News.

Bryan Mbeumo je na zadnjih osmih premierligaških tekmah le enkrat zadel, čeprav je vse začel v prvi postavi. FOTO: AP