Šeškov načrt za promocijo Slovenije, ki ga je preprečila poškodba

Poškodba mu je prekrižala tudi nekatere načrte zunaj igrišča. Po naših informacijah je želel Benjamin Šeško eno od prihajajočih sponzorskih aktivnosti povezati prav s Slovenijo.
Slovenski napadalec sodeluje z ameriškim športnim velikanom Nike, za katerega bi moral v tem obdobju sodelovati pri snemanju kampanje za nov model nogometnih čevljev. Ena od možnosti je bila, da bi snemanje opravili v Manchestru, kjer Šeško trenutno živi in igra nogomet. Po naših informacijah pa je Šeško želel, da bi del obveznosti opravili v Sloveniji.
Njegova želja je bila, da bi ekipa podjetja Nike ob obisku bolje spoznala tudi Slovenijo, zato naj bi del projekta namesto v Manchestru izpeljali doma. Načrt je bil povezan tudi z njegovim predvidenim prihodom na reprezentančni zbor. Poškodba je zdaj postavila pod vprašaj tako nastope za Slovenijo kot tudi izvedbo načrtovanega projekta.
Ali bo projekt mogoče izvesti pozneje, bo odvisno predvsem od poteka njegovega okrevanja.
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