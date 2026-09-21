Šeškov načrt za promocijo Slovenije, ki ga je preprečila poškodba

Poškodba mu je prekrižala tudi nekatere načrte zunaj igrišča. Po naših informacijah je želel Benjamin Šeško eno od prihajajočih sponzorskih aktivnosti povezati prav s Slovenijo.

Slovenski napadalec sodeluje z ameriškim športnim velikanom Nike, za katerega bi moral v tem obdobju sodelovati pri snemanju kampanje za nov model nogometnih čevljev. Ena od možnosti je bila, da bi snemanje opravili v Manchestru, kjer Šeško trenutno živi in igra nogomet. Po naših informacijah pa je Šeško želel, da bi del obveznosti opravili v Sloveniji.