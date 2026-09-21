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Nogomet

Šeškov načrt za promocijo Slovenije, ki ga je preprečila poškodba

Ljubljana, 21. 09. 2026 12.16 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
Lu.M
Benjamin Šeško

Ko Benjamina Šeška ni bilo v kadru za zadnji ligaški tekmi Manchester Uniteda, je postalo jasno, da Slovenca znova pesti poškodba. Ta je prišla v neugodnem trenutku, tik pred reprezentančnim premorom, zaradi nje pa je vprašljiv tudi njegov nastop na prihajajočih tekmah Slovenije. Po naših ekskluzivnih informacijah pa je Slovenec koval smele načrte za promocijo svoje domovine.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško
FOTO: Luka Kotnik

Poškodba mu je prekrižala tudi nekatere načrte zunaj igrišča. Po naših informacijah je želel Benjamin Šeško eno od prihajajočih sponzorskih aktivnosti povezati prav s Slovenijo.

Slovenski napadalec sodeluje z ameriškim športnim velikanom Nike, za katerega bi moral v tem obdobju sodelovati pri snemanju kampanje za nov model nogometnih čevljev. Ena od možnosti je bila, da bi snemanje opravili v Manchestru, kjer Šeško trenutno živi in igra nogomet. Po naših informacijah pa je Šeško želel, da bi del obveznosti opravili v Sloveniji.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško
FOTO: AP

Njegova želja je bila, da bi ekipa podjetja Nike ob obisku bolje spoznala tudi Slovenijo, zato naj bi del projekta namesto v Manchestru izpeljali doma. Načrt je bil povezan tudi z njegovim predvidenim prihodom na reprezentančni zbor. Poškodba je zdaj postavila pod vprašaj tako nastope za Slovenijo kot tudi izvedbo načrtovanega projekta.

Ali bo projekt mogoče izvesti pozneje, bo odvisno predvsem od poteka njegovega okrevanja.

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KOMENTARJI9

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Amor Fati
21. 09. 2026 13.26
Sej je samo človek. Tudi on ima kot mi dobre in slabe lastnosti. Ni robot.
Odgovori
0 0
muri67a
21. 09. 2026 13.19
Ojoj, zdaj pa bomo vse tekme zgubili, ker ne bomo znali zadeti!
Odgovori
0 0
Uporabnik1935308
21. 09. 2026 13.15
Čudno pa je, da vedno pred tekmami reprezentance stakne poškodbo. Kar je dal, je dal.
Odgovori
0 0
RealistG
21. 09. 2026 13.07
Sej slovenska ekonomija ne rabi promocije je evropski tiger...gorenje bolje posluje od bmwja... bodo nemci v slovenijo še kmal na delo bežal.
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
21. 09. 2026 12.43
Nobene promocije ne potrebujemo.
Odgovori
-2
1 3
JAZsemTI
21. 09. 2026 12.36
Bogi, bogi…
Odgovori
-1
0 1
medwd
21. 09. 2026 12.34
Je možno da bojkotira reprezentanco? mu dam čisto prav. S tem trenerjem šalabajzerjem nimamo šans. Podrejen je. Rierra bi moral priti, ampak ne more voditi klub, pa še reprezentanco. To lahko samo G.Sekulič naredi.
Odgovori
+0
2 2
obožeobože
21. 09. 2026 12.29
No zdravje je na prvem mestu. Mislim da ima Slovenija tudi dobre napadalce ki lahko nadomestijo Beny-a.
Odgovori
+2
2 0
okioki
21. 09. 2026 12.26
Če ste od Šeška odvisni potem je pa zadosti žalostno!
Odgovori
+0
2 2
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