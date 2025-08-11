Šeško o prvih občutkih pri Unitedu: Ob soigralcih se že počutim kot doma

"V užitek mi je biti igralec Manchester Uniteda, od nekdaj sem si želel igrati za takšen klub, mislim, da je to velikanska stvar, ki se je že veselim," je v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih rdečih vragov, dejal nova pridobitev Manchester Uniteda Benjamin Šeško.
Še zlasti se veseli igranja v Premier ligi. To bo zanj nova izkušnja, za katero verjame, da bo dobra in vznemirljiva. Veliko pa mu pomeni tudi dejstvo, da je prvi Slovenec, ki se je pridružil Manchester Unitedu. "V veliko veselje mi je zastopati Slovenijo na tako visoki ravni. To je sanjsko," je nad priložnostjo še navdušen Šeško.
Na Old Traffordu, domačem stadionu Uniteda, priznava, da pred prestopom k rdečim vragom še ni bil nikoli, mu je pa dober vtis pustil prvi obisk vadbenega centra v Carringtonu. "Že ko sem vstopil, sem dobil dober občutek, ker sem začutil vznemirjenje. Komaj čakam, da začnem s treningom," je dodal nasmejani 22-letnik.
Dober občutek pa je dobil tudi ob pogovoru s soigralci. "Zame je zelo pomembno, da se dobro počutim v ekipi in ob njih se že počutim kot doma. To je ključno."
Pri tem pa ni želel izpostaviti zgolj enega nogometaša Uniteda, s katerim bi še posebej rad zaigral. "Veselim se igranja s čisto vsemi, pomembno je biti z vsemi ustvarjalen na zelenici. Nedvomno bomo odlična ekipa," je prepričan.
Kot svojega nogometnega vzornika iz otroštva je izpostavil Zlatana Ibrahimovića. "Zame je on preprosto izjemen v vsem. Že od malega sem ga spremljal in ga še vedno. Nedvomno je on moj vzornik.
Kaj pa vidi kot svoje najmočnejše atribute? "Hitrost, močan udarec z nogo in igra z glavo."
Za konec je nekaj besed namenil tudi navijačem rdečih vragov. "Komaj čakam, da vas vse spoznam. Obljubim, da bom dal vse od sebe," je sklenil in sodeč po odzivih na družbenih omrežjih je na pristaše Uniteda pustil dober vtis.
