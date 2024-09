Šeško: Vsako tekmo smo boljši, lepo je videti, da reprezentanca raste

"Kot 'eksekutor' je Šeško odigral dobro, a sta tudi Žan Celar in Žan Vipotnik odigrala dobro tekmo. Malo smo spremenili ritem, razbili šablono in v nekih trenutkih prvega polčasa, ko smo se pojavljali z napadalci v coni med zadnjo linijo in veznimi, bili zelo nevarni. Normalno je, da govorimo o Beniju, ampak moramo govoriti tudi o tem, kako mu je ekipa pomagala po evropskem prvenstvu. Kako mu je ekipa dala vedeti, da verjame vanj in da so to stvari, ki se v življenju dogajajo. Ko ga vidiš nasmejanega, razigranega, ko uživa v nogometu skupaj s soigralci, potem so to dobre stvari. Že pred tem sem rekel, da imam dober občutek, ker so ta teden fantje dobro izgledali, in vesel sem, kako so se odzvali po evropskem prvenstvu," je svoje varovance za pristop, vloženo energijo in vnemo pohvalil zadovoljni selektor.

Junak dvoboja v Stožicah je bil tokrat nedvomno napadalec nemškega Leipziga, ki je poleg doseženih treh zadetkov veliko dobrega dela opravil tudi v obrambi. "Igro smo vodili, neverjetno dobro igrali in slej kot prej se je moralo to nekje izkazati. V tej situaciji je prišlo tako, da sem jaz to naredil. A kot ekipa smo celotno igro peljali dobro in vse se nam je na koncu tekme izplačalo," je sprva povedal Šeško. Mladi napadalec je prepričan, da ima aktualni rod slovenske izbrane vrste velik potencial tudi za še večje stvari.