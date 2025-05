Šeško: Vsi na Bundes, jaz ga bom spremljal iz Leipziga

Pred durmi je eden bolj prepoznavnih malonogometnih turnirjev za rekreativce pri nas. Turnir bo potekal 17. in 18. maja 2025 v ljubljanskih Fužinah. Poleg glavnega turnirja za odrasle bodo letos prvič organizirali tudi turnir za otroke. To bo odlična priložnost za mlade nogometaše, da pokažejo svoje talente, se zabavajo in postanejo del te izjemne športne skupnosti.

Bundes Cup Fužine FOTO: 24ur.com icon-expand

Legendarno igrišče Bundes v Fužinah je teren, kjer so med drugim prve nogometne korake naredili nekateri profesionalni nogometaši. Tudi zdajšnji slovenski reprezentanti in še mnogi drugi. Dodaten razlog za obisk drugega Bundes Cupa, ki bo prihodnji konec tedna.

"Bundes – Srce Fužin", kjer nogomet ni le igra, ampak način življenja.

V največjem slovenskem blokovskem naselju Fužine, na legendarnem igrišču Bundes, pišejo zgodbe, ki povezujejo generacije in dajejo otrokom ter mladostnikom priložnost za svetlejšo prihodnost. Igrišče Bundes ni zgolj betonska ploščad med stolpnicami. Je simbol prijateljstva, trdega dela in sanj, ki jih mladi uresničujejo skozi šport. Tukaj so prve korake naredili številni slovenski nogometni profesionalci, ki se še vedno radi vračajo domov – zdaj kot vzorniki mladim.

Benjamin Šeško bo turnir spremljal iz Leipziga. FOTO: AP icon-expand

Turnir Bundes ni zgolj tekmovanje, temveč dogodek s pomenom. S pomočjo sponzorjev in partnerjev namreč zbiramo sredstva za pomoč otrokom in mladostnikom, ki se soočajo s težavami pri odraščanju, z namenom, da najdejo varno zatočišče v športu. Naš cilj je, da nikogar ne prepustimo ulici, temveč da skozi nogomet gradimo skupnost, vrednote in priložnosti.

Raul Florucz vabi v Fužine na legendarni malonogometni turnir. FOTO: Damjan Žibert icon-expand