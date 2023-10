Šeško z golom pomagal Leipzigu do visoke zmage

V večerni tekmi pri Leipzigu sicer tokrat Kevina Kampla ni bilo v postavi, v klubu so sporočili, da so mu omogočili preventivni počitek, Benjamin Šeško pa je začel na klopi in nato vstopil v igro v 75. minuti. Le 12 minut zatem je, potem ko je po odbijanju žoge v kazenskem prostoru spretno prišel do udarca, poskrbel za 5:0.