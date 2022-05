Šeško z golom pomagal Salzburgu do nove dvojne krone

Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško se s svojim Salzburgom veseli četrte zaporedne dvojne krone. Naslov v avstrijskem prvenstvu so si Salzburžani pred časom zagotovili predčasno, v nedeljo pa so osvojili še pokal, potem ko so v Celovcu s 3:0 premagali Ried.

icon-expand Benjamin Šeško FOTO: AP Benjamin Šeško je bil v 87. minuti po protinapadu strelec zadnjega gola, pred tem sta mrežo zatresla Hrvat Luka Sučić in Maximilian Wöber. Slovenec je s petimi goli tudi najboljši strelec tekmovanja. Pred tekmo so z minuto molka igralci in navijači počastili spomin na preminulega nekdanjega trenerja Sturma Ivico Osima. Salzburg je v tem tekmovanju zmagal devetič, vsakokrat v sezoni, ko je bil tudi prvak. Rekorder po številu zmag je Austria Dunaj, ki ima 27 naslovov.