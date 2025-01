Šeško z izjemnim zadetkom navdušil ob zmagi Leipziga proti Werderju

V Leipzigu sta tekmo začela tako Benjamin Šeško kot Kevin Kampl, po 81 dneh pa se je po poškodbi vrnil tudi Xavi Simons. Prav ta je domačim priigral vodstvo v 24. minuti. Toda že na začetku 26. minute so gosti lepo izigrali domačo obrambo in zadeli prek Mitchella Weiserja.

Simons je v 35. minuti Leipzig spet popeljal v ospredje, ko je prodrl s sredine igrišča in žogo poslal pod prečko, v 48. pa je Šeško poskrbel za 3:1, potem ko se je odločil za močan strel s slabih 20 metrov (namerili so hitrost žoge 126,4 km/h) in žogo poslal pod prečko. To je bil njegov sedmi gol v prvenstvu.