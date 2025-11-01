Svetli način
Šeško z lepo gesto navdušil strastnega navijača Uniteda

Manchester, 01. 11. 2025 06.47 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
Simon Valant
Navijač Manchester Uniteda je doživel dan, ki si ga bo zapomnil za vedno, potem ko ga je na trening v Carrington, Unitedov trening center, povabil slovenski napadalec Benjamin Šeško.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško FOTO: Profimedia

Slovenski reprezentant Benjamin Šeško je na začetku oktobra dosegel svoj prvi zadetek na Old Traffordu proti Sunderlandu in ga proslavil s svojim značilnim skokom in udarcem s pestjo v zrak pred domačimi navijači.

Na fotografijah po tekmi je bilo mogoče videti strastnega navijača na tribuni, ki je v enakem zanosu posnemal Šeška, zato se je napadalec odločil, da ga poskusi najti. Njegov poziv se je hitro razširil po družbenih omrežjih, in navijača Stuarta Heatona so hitro našli ter ga povabili na trening kot posebnega gosta Šeška.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tako se je razpletel njegov nepozabni dan. Stuart je v Carrington prispel skupaj s sinom Jakom Heatonom in sinom družinskega prijatelja Olliejem Cooperjem, ki ima sezonsko vstopnico za Old Trafford že od šestega tedna starosti.

Trojica je prišla iz Chorleyja pri Prestonu, približno 40 minut vožnje od trening centra, a kot je povedal Stuart, bi za tak dogodek prepotoval tudi svet. "Za tak dan bi se pripeljal celo iz Avstralije!" je dejal, nasmejan do ušes, medtem ko je čakal na prihod Šeška.

Slovenski napadalec je prispel kmalu zatem, srečen, da je končno spoznal moža, ki ga je iskal po spletu. Takoj se je odpravil pozdraviti trojico, se fotografiral z njimi in podpisal Olliejevo majico, toda preden so se lotili slik, je Stuart Šešku izročil darilo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Šlo je za uokvirjeno reprodukcijo trenutka s tribune, zaradi katerega sta se pravzaprav spoznala. Po kratkem občudovanju slike je moral Šeško naprej, saj je bil dan namenjen treningu prve ekipe, a za goste se je zgodba šele začela.

Popeljali so jih na igrišča, kjer so trenerji pripravljali dopoldanski trening. Tam so srečali legendarnega nekdanjega oskrbnika opreme Alberta Morgana, ki jim je pripovedoval o selitvi v Carrington in delil anekdote iz obdobja Sira Alexa Fergusona o nekaterih Stuartovih najljubših igralcih. Stuart pa je ob tem izrazil tudi navdušenje nad prihodnostjo pod Rubenom Amorimom.

"Še nikoli nisem videl, da bi navijači tako ljubili trenerja," je povedal za MUTV. "Včasih smo peli: 'Fergie, Fergie, pomahaj nam', zdaj pa med celo tekmo odmeva samo 'Ruben Amorim'. Obožujemo ga."

Velik del dneva je bil za Stuarta in Ollieja presenečenje, saj je Jake vse podrobnosti urejal s Šeškovim agentom in osebjem kluba. Zato je bilo njuno navdušenje še večje, ko so ju odpeljali v klubsko telovadnico, kjer so trenirali skoraj vsi igralci prve ekipe, med njimi kapetan Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo in seveda Šeško.

Že samo obisk telovadnice bi bil dovolj, da bi vsi trije domov odšli srečni, a sledil je še ogled treninga na igrišču, kjer so Amorimovi varovanci pilili zadnje podrobnosti pred obračunom z Brightonom.

Ruben Amorim in mladi navijač Ollie
Ruben Amorim in mladi navijač Ollie FOTO: Manchester United FC

Ko so igralci zaključevali s treningom, je do njih prišel še portugalski trener Amorim, se fotografiral z njimi, jim podpisal drese. "Ne more biti boljše," je Stuart povedal o svoji nepozabni izkušnji. "To samo potrjuje, da smo družinski klub. Res smo družinski klub. Ljubimo naše navijače, in navijači ljubijo igralce. To je raj. Skoraj kot sanje – misliš si: 'Zdaj se bom zbudil, to so bile krasne sanje!' A ne, to niso sanje. To je resničnost."

Preden se je dan končal, je Stuart še zagotovil Šešku, da bo tudi pri njegovem naslednjem golu na Old Traffordu stal na istem mestu.

nogomet šeško manchester united
