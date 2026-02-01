Šeško v sodnikovem dodatku United popeljal do zmage

Rdeči vragi so pod vodstvom Michaela Carricka lovili še tretjo zaporedno zmago. Po odmevnih uspehih proti Manchester Cityju in Arsenalu so jo tudi ulovili.
Tekmo proti Fulhamu so začeli dobro, po zadetku Casemira so v 19. minuti tudi povedli, vodstvo pa je v drugem polčasu povišal Matheus Cunha. Deset minut pozneje je Jorge Cuenca sicer zadel iz bližine za Fulham, a bil v rahlem prepovedanem položaju.
Še do 74. minute, ko je v igro vstopil Benjamin Šeško, je vse kazalo na zmago rdečih vragov, a gostom bi skoraj uspelo priti do preobrata. Lepo priložnost za Fulham je zapravil Raul Jimenez, a se nato oddolžil ter priigral najstrožjo kazen, ki jo je tudi unovčil s strelom v zgornji kot za 1:2. Na 2:2 je v 91. minuti izenačil Kevin z izvrstnim udarcem v zgornji kot z roba kazenskega prostora.
Toda United še ni rekel zadnje, v 94. minuti je namreč Šeško po 12. sezonski podaji Bruna Fernandesa, ko je z 12 metrov žogo poslal pod prečko za 3:2 in svojo ekipo popeljal do tretje zaporedne zmage.
To je bil za Slovenca šesti zadetek v dresu Uniteda, pet jih je dosegel v angleškem prvenstvu, enega pa v pokalu FA.
Rdeči vragi imajo na svojem računu sedaj 41 točk, kar jih uvršča na visoko četrto mesto prvenstvene lestvice.
Tretjeuvrščena Aston Villa je doma izgubila proti Brentfordu z 0:1, čeprav je slednji od 42. minute igral z igralcem manj. A ob koncu prvega polčasa je do zmage prišel po zaslugi gola Danga Ouattaraja.
Nottingham Forest in Crystal Palace pa sta se razšla z 1:1.
V soboto je Leeds brez pomoči poškodovanega Jake Bijola doma visoko izgubil proti vodilnemu Arsenalu z 0:4, Liverpool je s 4:1 odpravil Newcastle, Chelsea s 3:2 West Ham, Brighton in Everton sta se razšla z 1:1, Wolverhampton pa je z 0:2 izgubil proti Bournemouthu.
* Izidi 24. kroga angleškega prvenstva:
Brighton - Everton 1:1 (0:0)
Leeds - Arsenal 0:4 (0:2)
(Jaka Bijol zaradi poškodbe ni igral za Leeds)
Wolverhampton - Bournemouth 0:2 (0:1)
Chelsea - West Ham 3:2 (0:2)
Liverpool - Newcastle 4:1 (2:1)
Aston Villa - Brentford 0:1 (0:1)
Manchester United - Fulham 3:2 (1:0)
(Benjamin Šeško je igral od 74. minute in dosegel zmagoviti gol za Manchester United)
Nottingham Forest - Crystal Palace 1:1 (1:1)
Tottenham - Manchester City -:- (-:-)
