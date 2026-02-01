Naslovnica
Nogomet

Šeško v sodnikovem dodatku United popeljal do zmage

Manchester, 01. 02. 2026 16.54 pred 24 minutami 2 min branja 12

Avtor:
Ž.Ž. STA
Benjamin Šeško je dosegel šesti zadetek v dresu Uniteda

Nogometaši Manchester Uniteda so proti Fulhamu prišli do pomembne zmage, so se pa morali zanjo kar precej potruditi. Odločilni mož rdečih vragov je bil slovenski reprezentant Benjamin Šeško, ki je po vstopu v igro zadel za 3:2 in Unitedu priskrbel nove tri točke, s katerimi so sedaj skočili na četrto mesto lestvice angleškega prvenstva.

FOTO: Profimedia

Rdeči vragi so pod vodstvom Michaela Carricka lovili še tretjo zaporedno zmago. Po odmevnih uspehih proti Manchester Cityju in Arsenalu so jo tudi ulovili. 

Tekmo proti Fulhamu so začeli dobro, po zadetku Casemira so v 19. minuti tudi povedli, vodstvo pa je v drugem polčasu povišal Matheus Cunha. Deset minut pozneje je Jorge Cuenca sicer zadel iz bližine za Fulham, a bil v rahlem prepovedanem položaju.

Benjamin Šeško je v igro vstopil v 74. minuti.
FOTO: Profimedia

Še do 74. minute, ko je v igro vstopil Benjamin Šeško, je vse kazalo na zmago rdečih vragov, a gostom bi skoraj uspelo priti do preobrata. Lepo priložnost za Fulham je zapravil Raul Jimenez, a se nato oddolžil ter priigral najstrožjo kazen, ki jo je tudi unovčil s strelom v zgornji kot za 1:2. Na 2:2 je v 91. minuti izenačil Kevin z izvrstnim udarcem v zgornji kot z roba kazenskega prostora.

Toda United še ni rekel zadnje, v 94. minuti je namreč Šeško po 12. sezonski podaji Bruna Fernandesa, ko je z 12 metrov žogo poslal pod prečko za 3:2 in svojo ekipo popeljal do tretje zaporedne zmage.

FOTO: Profimedia

To je bil za Slovenca šesti zadetek v dresu Uniteda, pet jih je dosegel v angleškem prvenstvu, enega pa v pokalu FA.

Rdeči vragi imajo na svojem računu sedaj 41 točk, kar jih uvršča na visoko četrto mesto prvenstvene lestvice.

FOTO: Profimedia

Tretjeuvrščena Aston Villa je doma izgubila proti Brentfordu z 0:1, čeprav je slednji od 42. minute igral z igralcem manj. A ob koncu prvega polčasa je do zmage prišel po zaslugi gola Danga Ouattaraja.

Nottingham Forest in Crystal Palace pa sta se razšla z 1:1.

Preberi še Ekitike in Wirtz blestela v Liverpoolu, Chelsea po velikem preobratu slavil

V soboto je Leeds brez pomoči poškodovanega Jake Bijola doma visoko izgubil proti vodilnemu Arsenalu z 0:4, Liverpool je s 4:1 odpravil Newcastle, Chelsea s 3:2 West Ham, Brighton in Everton sta se razšla z 1:1, Wolverhampton pa je z 0:2 izgubil proti Bournemouthu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

* Izidi 24. kroga angleškega prvenstva:

Brighton - Everton 1:1 (0:0)

Leeds - Arsenal 0:4 (0:2)
(Jaka Bijol zaradi poškodbe ni igral za Leeds)

Wolverhampton - Bournemouth 0:2 (0:1)

Chelsea - West Ham 3:2 (0:2)

Liverpool - Newcastle 4:1 (2:1)

Aston Villa - Brentford 0:1 (0:1)

Manchester United - Fulham 3:2 (1:0)
(Benjamin Šeško je igral od 74. minute in dosegel zmagoviti gol za Manchester United)

Nottingham Forest - Crystal Palace 1:1 (1:1)

Tottenham - Manchester City -:- (-:-)

manchester united benjamin šeško

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
01. 02. 2026 18.01
In oni se še ni ustrigel
Odgovori
0 0
kraljsituacije
01. 02. 2026 17.53
Bravo, iz srca ti privoščim
Odgovori
+6
6 0
Amor Fati
01. 02. 2026 17.51
Če vložiš ogromno truda v svoje cilje in svoje sanje, se ti ves trud slej kot prej poplača.
Odgovori
+3
3 0
Karamazov
01. 02. 2026 17.48
Bravo Beni! S takimi goli se osvoji srca na Old Traffordu
Odgovori
+5
5 0
Amor Fati
01. 02. 2026 17.48
Videl reakcijo Kunhe. Njegov soigralec je zadel, ta se je pa obnašal kot, da se ni prav nič zgodilo. Sej ni čudno, da je zapustil Atletico Madrid.
Odgovori
+4
4 0
rumenjak
01. 02. 2026 17.55
ne privosci mu, Cunha hoce bit glavni lik
Odgovori
+2
2 0
Amor Fati
01. 02. 2026 18.12
Zdej vsaj razumem zakaj so se ga pri Atleticu znebili. Oni takšnih smradov ne dolerirajo, pa ni važno kako dobri so. Lep primer je oni Nizozemec, ki so ga odslovili ker je ponoči popival po madridskih lokalih.
Odgovori
0 0
ptuj.si
01. 02. 2026 17.34
Prej osvojil Grand slam, sedaj že gol v angleški ligi. Bravo.
Odgovori
+6
7 1
LolSLO
01. 02. 2026 18.12
Pa kako je zrastel tako hitro....verjetno zaradi časovne razlike,ko je potoval.
Odgovori
0 0
PinkoPilinko
01. 02. 2026 17.32
Kakšna tekma! Bravo Šeško!
Odgovori
+4
4 0
korcula1
01. 02. 2026 17.27
Bravo Šeško, le tako naprej
Odgovori
+4
4 0
Pompozni
01. 02. 2026 17.14
Noro.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
