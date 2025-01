Šeško (za zdaj) vendarle ne bo dobil konkurence v napadu

Leipzig v svojem kadru, kar se tiče nogometašev, ki lahko zaigrajo v konici napada, premore Benjamina Šeška , Loisa Opendo , Yussufa Poulsena in Andreja Silvo . Toda Danec Poulsen je poškodovan, Portugalec Silva pa si v želji po večji minutaži želi najti novo sredino. Glede na to, da trener Marco Rose pogosto uporablja sistem z dvema napadalcema, v taboru bikov nujno potrebujejo novo napadalno okrepitev.

Zdelo se je, da bo to švicarski napadalec Noah Okafor, ki bi se iz Milana kot posojen nogometaš preselil v največje mesto v nemški zvezni deželi Saški, toda zadeva je padla v vodo. Švicar je odpotoval v Leipzig in opravil zdravniški pregled, ki pa je pokazal, da Okafor ni pripravljen za igro. Pri Leipzigu so prižgali rdečo luč, saj si želijo nekoga, ki bi lahko nemudoma okrepil njihov napad, medtem ko 24-letnik ne bo na voljo vsaj še naslednje tri tedne.

Okafor, ki je s Šeškom že sodeloval pri Salzburgu, kjer sta skupaj odigrala 33 tekem, se je že vrnil nazaj v prestolnico mode.