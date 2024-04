Šeško zabil za zmago Leipziga, Bayern ohranil teorijo

Slovenski ljubitelji nogometa so lahko zadovoljni z učinkom Benjamina Šeška, ki je v 68. minuti z golom za 2:0 potrdil zmago Leipziga in nadgradil delo Danija Olma, ki je ekipo z vzhoda Nemčije popeljal v vodstvo v prvem delu (13.). Protinapad je začel Šeško, podal do Xavija Simonsa, ki je žogo lepo vrnil Šešku, ta pa je neubranljivo zabil žogo v spodnji levi kot.

Šeško je bil nevaren že v prvem delu, ko je v 6. minuti poskušal z roba kazenskega prostora, v 33. minuti mu je le malo ušla žoga za nevaren strel.

Tretji gol za Leipzig je v 82. minuti pred skoraj 46.000 gledalci dosegel Belgijec Lois Openda. Leipzig in Borussia Dortmund sta zdaj na četrtem in petem mestu v ligi s 56 točkami. Ekipa iz Dortmunda je namreč slavila z 2:1 v Mönchengladbachu in obe ekipi ostajata v boju za Ligo prvakov.