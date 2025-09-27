Šeško zabil zgodovinski prvi gol v dresu rdečih vragov

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Manchester United igra otvoritveno tekmo šestega kroga angleškega prvenstva na gostovanju pri Brentfordu. V začetni enajsterici je bil tudi slovenski zvezdnik Benjamin Šeško, ki je v 26. minuti dosegel zgodovinski prvi gol v dresu rdečih vragov. Za zdaj vodi domača ekipa z 2:1.
