Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Šeško zabil zgodovinski prvi gol v dresu rdečih vragov

London, 27. 09. 2025 14.11 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.M.
Komentarji
5

Manchester United igra otvoritveno tekmo šestega kroga angleškega prvenstva na gostovanju pri Brentfordu. V začetni enajsterici je bil tudi slovenski zvezdnik Benjamin Šeško, ki je v 26. minuti dosegel zgodovinski prvi gol v dresu rdečih vragov. Za zdaj vodi domača ekipa z 2:1.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet manchester united benjamin šeško brentford
Naslednji članek

'Prihod 40-letnega Modrića je dokaz, da Serie A izgublja na vrednosti'

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nidani
27. 09. 2025 14.12
Bravo, skala s srca!👌💪
ODGOVORI
0 0
Papež
27. 09. 2025 14.07
+0
Bravo za prvenec Beni, ena redkih svetlih točk Uniteda trenutno
ODGOVORI
1 1
Petarda10
27. 09. 2025 14.04
-2
Sej se je sam 3x morala zoga odbit da je zabil haha
ODGOVORI
1 3
Kolllerik
27. 09. 2025 14.04
+3
Bravo!!!! Kar tako naprej
ODGOVORI
3 0
dinozaver79
27. 09. 2025 13.59
+6
bravo beni, zdaj pa se dva
ODGOVORI
6 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256