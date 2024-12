Šeško zadel ob zmagi Leipziga, Bayern povečal prednost na vrhu

Leipzig se je po treh porazih in neodločenem izidu, po katerih je izgubil status prvega zasledovalca Bayerna, danes le vrnil z zmago. Za prvi zadetek je poskrbel Benjamin Šeško, ko je po prodoru njegov prvi strel vratar Timon Weiner še ubranil, a je slovenski napadalec prišel do odbite žoge in jo poslal v mrežo za 1:0 in svoj četrti ligaški gol v sezoni.