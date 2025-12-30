Šeško zadnjo tekmo Uniteda v tem letu začenja v prvi postavi

Izidi, 19. krog Premier lige:
Burnley - Newcastle -:- (-:-)
Chelsea - Bournemouth -:- (-:-)
Forest - Everton -:- (-:-)
West Ham - Brighton -:- (-:-)
Arsenal - Aston Villa -:- (-:-)
Manchester United - Wolves -:- (-:-)
Nogometaši Manchester Uniteda leto 2025 v angleškem prvenstvu zaključujejo z na papirju najlažjim tekmecem. Na Old Traffordu bodo gostili Wolverhampton, ki je na 18 tekmah zbral vsega dve točki. Slovenski napadalec Benjamin Šeško bo tekmo začel od prve minute. 19. krog angleškega nogometnega prvenstva ponuja tudi dvoboj med vodilnim Arsenalom in tretjo Aston Villo.
