Šeško zaključil avstrijsko poglavje: Benji, bilo nam je v čast

"Benji, bilo nam je v čast," so na družbenih omrežjih zapisali Salzburžani, ki bodo od prodaje Šeška v Leipzig, za katerim stoji isti pokrovitelj, prejeli 24 milijonov evrov. Svoje spoštovanje in hvaležnost klubu je v poslovilnem intervjuju izrazil tudi slovenski reprezentant. "Tukaj sem odrasel kot oseba. To je bil zame izredno pomemben korak, da sem se razvil kot igralec in kot človek. Spoznal sem ogromno dobrih ljudi in maksimalno užival v preteklih letih. Menim, da je selitev v RB Leipzig odličen korak v moji karieri."