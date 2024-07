Šeško: Zaradi te izkušnje se bomo vrnili še močnejši. Hvala vam iz srca!

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na družbenih omrežjih se vrstijo zahvale slovenskih nogometašev. Širni Sloveniji in vsem, ki so spodbujali naše fante. Eden izmed bolj izpostavljenih je zagotovo mladi Benjamin Šeško , ki na letošnjem evropskem prvenstvu ni uspel zatresti mreže. Pa čeprav, roko na srce, imel je kar nekaj lepih priložnosti. Ampak zagotovo bo teh priložnosti še veliko v nadaljevanju njegove nogometne kariere. Za prihodnost slovenskega nogometa se ni bati.

'Če bomo ostali skupaj in trdno na tleh, ta Slovenija nima limitov'

"Dragi navijači", je sledilce na Instagramu nagovoril Šeško. "Boli, zelo boli. Bili smo tako blizu. Imam pa sporočilo za vas: Edini trenutek, ko ti spodleti, je ta, da pristaneš na tleh in se ne dvigneš nazaj. To pa za nas zagotovo ne obstaja, sploh, ker imamo takšno podporo z vaše strani. Vrnili se bomo in ravno zaradi te boleče izkušnje bomo takrat še močnejši. Še enkrat hvala za vso vašo podporo. Iskrena hvala."