Šeško (znova) jeziček na tehtnici: To zmago smo krvavo potrebovali

Leipzig ima 11 krogov pred koncem Bundeslige na svojem računu 38 točk in si z Mainzom trenutno deli peto oziroma šesto mesto na prvenstveni razpredelnici. 20 točk zaostanka za vodilnim münchenskim Bayernom dovolj zgovorno priča o rezultatskem padcu varovancev trenerja Marca Roseja , ki pa je bil po četrtfinalni pokalni zmagi in posledičnem preboju v polfinale omenjenega tekmovanja več kot zadovoljen.

"Benjamin z vsakim dnem napreduje z velikimi koraki. Vesel sem, da je član našega moštva, in upam, da bomo še nekaj časa uživali v njegovih igrah in zadetkih," Rose ni skoparil s pohvalami na račun visokoraslega Slovenca, ki je po tekmi izpostavil naslednje: "Ko pride do enajstmetrovke, poskušam čim hitreje analizirati položaj vratarja in se osredotočiti na izvedbo samega strela. Obožujem odločilne trenutke, ko sam odločaš o svoji usodi. To zmago smo namreč krvavo potrebovali. Vemo, da smo v dosedanjem delu sezone izgubili preveč prvenstvenih točk, zato se moramo toliko bolj potruditi v pokalnem tekmovanju. Gremo naprej, do konca prvenstva je ostalo na razpolago še 33 točk," pa je šefa Roseja dopolnil mož odločitve ob uvrstitvi Leipziga v polfinale pokala DFB.