Benjamin Šeško, ki si je na zadnjih tekmah prislužil naziv zlate rezerve trenerja Michaela Carricka, je v angleškem prvenstvu zaenkrat pri devetih zadetkih.
Šeško znova začenja na klopi
Nogometaši Manchester Uniteda v 31. krogu angleškega prvenstva gostujejo pri Bournemouthu. Rdeči vragi imajo priložnost, da se z zmago proti desetouvrščeni ekipi dodatno utrdijo na tretjem mestu. Lov na nove tri točke pa bodo začeli brez Benjamina Šeška, ki bo obračun z Bournemouthom začel na klopi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.